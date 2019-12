4 dic 2019

No nos engañemos a todos nos gusta la pizza, sobre todo si está recién salida del horno, calentita... Y es que este plato italiano es la estrella de muchas reuniones. Es casi siempre nuestra opción favorita el día que tenemos comidas libres. Pero debido a las harinas, el queso y demás ingredientes comer pizza se vuelve casi un pecado si estamos a dieta.

Cuando sigues una dieta es muy importante que sea variada y lo más completa posible. De esta forma evitarás la ansiedad o las excesivas ganas de comer. Si durante la semana comes de forma aburrida y no estás motivado, es muy complicado que alcances tus objetivos. Así que intenta ser creativa con tus platos, y verás que comer sano no es sinónimo de comer aburrido.

Hoy te presentamos una receta deliciosa de Vikika, ¿quién más podría tener algo así? Se trata de una pizza fit, para que comas sin remordimientos.

Las medidas recomendadas son para dos personas. Si deseas hacer una pizza individual solo tienes que reducir las medidas a la mitad.

Ingredientes

Para la base

1/2 coliflor

3 latas de atún bajo en sal

4-5 claras de huevo

Sal rosa del Himalaya

Relleno

1/2 pimiento rojo

1/2 pimiento verde

1 zanahoria

1/2 cebolla dulce

1 cucharada de maíz sin azúcar ni sal añadida

1 tomate natural

2 puñados de champiñones laminados (al gusto)

2 cucharadas de queso mozzarella light

1 cucharada de salsa barbacoa Servivita baja en calorías

Orégano

2 cucharadas de tomate frito sin sal ni azúcar añadido

PREPARACIÓN

La base:

Para empezar, metemos la coliflor en el microondas durante 15 minutos. De esta forma se cocina y a la vez se deshidrata.

Transcurridos los 15 minutos, colocamos la coliflor troceada, las claras de huevo, la sal, y las 3 latas de atún escurridas en una batidora de vaso. Batimos hasta conseguir que toda la masa quede homogénea, tendrás que ayudarte con una espátula porque es bastante espesa.

Una vez tengamos la masa, precalentamos el horno a 200ºC. En una bandeja de horno, colocamos papel de hornear y engrasamos con aceite de oliva y una servilleta para extenderlo por todo el papel.

Vertemos la mezcla y esparcimos bien por toda la bandeja intentando conseguir una base fina e igual por toda la bandeja.

Horneamos durante 10-15 minutos hasta que vemos que está toda cocinada y con un color dorado.

Tras ello, sacamos la base del horno y añadimos la salsa que hemos preparado. Ponemos unas rodajas de tomate natural por encima y esparcimos el queso por encima.

Horneamos durante 5 minutos para fundir el queso y listo. Espolvorear orégano al gusto y ¡a disfrutar!

Para la salsa:

Para empezar cortamos la zanahoria, los pimientos, la cebolla y los champiñones en trozos pequeños o tiras finas según el gusto. Una vez tengamos los ingredientes preparados, engrasamos una sartén con aceite de oliva y los salteamos añadiendo también el maíz.

A la hora de preparar la salsa hay que verter el tomate natural y unas gotas de edulcorante y mezclamos bien.

Una vez que las verduras estén cocinadas, aproximadamente tras unos 15 minutos a fuego medio-alto, añadimos la salsa preparada. Revolvemos todo bien y, tras apagar el fuego, dejamos reposar las verduras en el fuego.