12 dic 2019

En diciembre le damos rienda suelta a nuestros placeres gastronómicos y como es tradición en muchos hogares reina el panettone durante las cenas y comidas familiares. Pero quizá después de enterarte que 900 gramos de este postre de origen italiano equivale a 36 porciones de pan, controles más tu consumo.

Según los nutricionistas el consumo de una porción de 100 gramos equivale a 361 calorías o lo que es lo mismo a 18 cucharaditas de azúcar.

Así que si tienes la intención de comer panettone intenta que la porción sea menor a 80 gramos y evita consumir más azúcar en las bebidas que lo acompañan.

Pero para que no te quedes sin comer este delicioso postre te traemos una opción saludable. Recuerda que la idea no es dejar de comer o cohibirte, procura tener un balance, mide las porciones y cantidades, evita un atracón, y no olvides ejercitarte.

Ingredientes

- 100g de harina de avena

- 150g de harina de trigo integral

- 1 bote de garbanzos en conserva (400g escurridos)

- 100g de proteina whey sin sabor.

- 12 claras de huevo

- 5 cucharadas de cacao 80%

- 1 sobre de levadura (16gramos)

- Mezcla de frutas deshidratadas

- Almendras y semillas de chia

Preparación

En una batidora coloca todos los ingredientes menos el cacao desgrasado y revuelve bien, hasta que quede una mezcla espesa y homogénea.

Precalienta el horno a 180ºc

En un molde para panettone (que sea más alto de lo normal) y que sea preferiblemente de silicona para que no se pegue, coloca una cucharada de cacao desgrasado por toda la base.

Vierte la mezcla en el molde.

Con una cuchara esparce la otra cucharada de cacao desgrasado por encima y revuelve un poco para que el cacao quede por dentro del panettone sin llegar a mezclarlo del todo con la masa.

Hornea durante 30-40 minutos, para saber si ya está listo, pincha con un cuchillo y si sale limpio, sácalo, si sale sucio déjalo 5-10 minutos más, puedes bajarle el fuego para que no se queme por arriba

Deja enfriar y listo tendrás una opción más baja en calorías y azúcar.

.