13 dic 2019

Parece que no engordar en Navidad es algo imposible por todos los compromisos y celebraciones alrededor de la mesa que suponen estas fiestas, pero puedes elegir alimentos que ayuden a no coger esos kilos de más que se acumulan en Navidad y que obligan a ponerse a dieta después de los festejos. Toma nota de estos cinco alimentos clave para que esta Navidad no pase factura a tu figura.





VER 13 FOTOS Alimentos saciantes que quitan el hambre y no engordan

Video: Los alimentos que te ayudan a conseguir un vientre plano pixabay

Piña

Es digestiva y depurativa, perfecta como postre saludable después de una comida navideña. La piña es una fruta diurética que te va a ayudar a evitar la retención de líquidos y rica en fibra lo que favorece la eliminación de toxinas y de sustancias de desecho por el organismo. Contiene poquísimas calorías, casi toda su composición es agua por lo que es perfecta para no sumar más calorías en el día e impedir que se te instalen los kilos en las caderas.

Contribuye a reducir la inflamación intestinal, combate el estreñimiento, es altamente digestiva gracias a sus enzimas y por si esto fuera poco es una gran fuente de vitaminas y minerales como la vitamina A, C, B6, potasio, magnesio, calcio y ácido fólico. Que no falte en tu mesa estas navidades este tesoro de temporada.

pinit pixabay

Espárragos

Los espárragos son una buenísima idea para servir en casa (o pedir en un restaurante) como entrante en una comida o cena navideña. Ya sean al vapor o a la plancha, los espárragos trigueros (o los blancos cocidos) te van a ayudar a mantener la línea y son el acompañamiento perfecto también al plato principal.

Cuentan con muy pocas calorías, tan solo 18 por cada 100 gramos, característica que, junto a su alto aporte en fibra, hacen de los espárragos una de las mejores opciones para evitar engordar en Navidad. También ayudan a eliminar toxinas y previenen y alivian la retención de líquidos. Sírvelos con un aliño sencillo o con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y una pizca de sal. ¡Deliciosos!

pinit pixabay

Nueces

Qué mala fama tienen los frutos secos y qué saludables son. Las nueces en concreto son uno de los alimentos que no deberían faltar en tu dieta si quieres controlar tu peso, ya sea en fiestas o a lo largo del año. Contienen grasas saludables, tienen un efecto saciante y su consumo se ha relacionado con una menos acumulación de grasa en la zona del abdomen, es decir, el temido michelín.

Las nueces se encargan de disminuir los niveles de la hormona grelina, que es la que genera la sensación de hambre, y aumenta la PYY que es la hormona de la saciedad, por lo que te van a ayudar a no lanzarte de cabeza y sin freno a por todos los dulces navideños que haya en la mesa.

pinit pixabay

Marisco

Claro que se puede comer sano en Navidad con platos típicos sin que haga falta elegir los alimentos hipercalóricos que además te van a dejar de regalo ardor y reflujo, además de pesadez y kilos de más en tu haber. El marisco por ejemplo es una opción sanísima para comer como entrante, eso sí, no te pongas a comer pan como si no hubiera mañana para rebañar las mayonesas o salsas calóricas que lo acompañan.

El marisco cocido o a la plancha aporta pocas calorías, tiene un alto valor nutritivo y no te va a causar problemas para hacer la digestión.

pinit pixabay

Salmón

Aunque sea un pescado rico en grasas, estas son grasas saludables que ayudan a controlar el peso. Tiene efecto saciante por lo que con muy poca cantidad ya estarás satisfecha y además tiene un gran valor nutricional.

El salmón es rico en proteínas, ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre y promueve la pérdida de peso gracias a su influencia en las hormonas que intervienen en el apetito. Es un alimento completísimo que puedes preparar al horno o a la plancha y que casi seguro encuentras en cualquier restaurante.

Si eliges bien tus platos de los menús de Navidad, no solo no engordarás en estas fechas, sino que podrás comer de forma saludable con productos de temporada. No son fechas para restricciones, puedes comer de todo con moderación y sobre todo saber dónde están tus límites para no sufrir los efectos de los excesos. Alimentos que te pueden ayudar a llevar una dieta saludable en Navidad ya has visto que los hay. ¡Enjoy!