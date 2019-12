16 dic 2019

Que levante la mano quien odie las compresas, los tampones y los mil y un (bueno, en realidad, tampoco tantos) inventos para cuando tienes la regla. La copa tampoco es que te entusiasme especialmente (nuestra primera experiencia con la copa menstrual, aquí) y aunque intentas hacerte a ella con mucho ahínco, se te resiste. Los dolores de barriga no ayudan. Los cambios de humor tampoco. Solo quieres comer kilos y kilos de chocolate (¿por qué tienes el tripe de hambre durante la menstruación?), panettone -ahora que llega la Navidad, no hay dulce mejor- y desearías hacer un chasquido con los dedos y que las preocupaciones desaparecieran o al menos, la menstruación.

De momento, esta solución tan drástica aún no se ha patentado, pero... ¿Y si te dijéramos que hay unas braguitas para la regla? No, no referimos a las clásicas 'braguitas de regla' que todas guardamos en el cajón porque son el cúlmen de la ropa interior cómoda. Sino a unas braguitas diseñadas especialmente para absorber el flujo menstrual que harán que te olvides de los métodos tradicionales.

Cada braguita, dependiendo de la marca, utiliza una tecnología diferente. Pero la mayoría de ellas constan de varias capas absorbentes de diferentes materiales que evitan las fugas. A la pregunta, ¿son cómodas? Prometen ser como cualquier otra braguita (aunque eso sí, algo más ajustadas para evitar fugas), más el plus de llevarlas cuando menstrúas. duran aproximadamente la capacidad de varias compresas o tampones.

Las puedes llevar por el día o para dormir y estar en casa. Si pretendes usarlas de ambas formas, lo mejor es que tengas dos pares para lavar una mientras usas la otra.

¿Cómo se lavan? Cada modelo tendrá instrucciones específicas, pero lo mejor es lavarlas en la lavadora sin suavizantes y con deterjentes lo más naturales posibles. No se tiene sensación de humedad mientras las llevas, ya que la primera capa estará siempre seca. Además, son reutilizables y ahorrarás en métodos de higiene como las compresas o los tampones.

Toda aquella que las ha probado ha caído rendida a sus pies, sobre todo a la hora de dormir. ¿Y si tuviéramos el regalo perfecto para estas navidades? Creemos que sí...