16 dic 2019

Suena 'All I Want for Christmas Is You' de fondo. O 'Los peces en el río' si no eres muy fan de Mariah Carey. El árbol parpadea con luces de colores, Netflix está de fondo (son las mejores películas navideñas que podrás encontrar) y deseas, más que nada en el mundo, rechazar tus convicciones de vida saludable y rendirte a los turrones, polvorones y ultraprocesados que hay en los armarios. Porque aunque seas un fiel seguidor del 'realfooding' o del métdodo 'Futurlife21', un polvorón es un polvorón. Por eso, y para que no desistas en tu empeño por huir de alimentos dañinos (suficiente tuviste con la cena de empresa el pasado fin de semana) hemos encontrado la receta de un dulce de Navidad light perfecta para que tú también tengas acompañante a la hora del café.





Hace unos días ya te desvelabámos la receta del turrón de chocolate bajo en calorías para que te dieras un capricho estas fiestas y hoy es sin duda, tu día de suerte, porque ahí va la receta que estabas esperando (y sin saltarte la dieta).

Ingredientes

-Almendras crudas o tostadas, si son de las últimas mejor ya que tendrán más sabor, (150gr, aproximadamente).

-Harina de trigo sarraceno o de espelta, (150gr).

-Mantequilla de anacardos o de cacahuete para un sabor algo más fuerte. Recuerda que aunque tengan muchas calorías propias de los frutos secos, son saludables al estar exentas de azúcares añadidos.

-Aceite de Oliva Virgen Extra, tres cucharadas soperas.

-6 dátiles para endulzar o panela.

-Canela.

-Anís estrellado.

-Si quieres reproducir el frosting que algunos tipos de polvorones llevan podrás conseguirlo con queso crema endulzado con panela.

Recuerda que en ocasiones puntuales no pasa nada por utilizar panela para endulzar, sobre todo, en recetas de repostería.

¿Cómo se hacen?

Lo más complicado es conseguir la textura deseada y que se parezca al producto original. Estos son los pasos que debes seguir:

-Tritura en la picadora las almendras tostadas y pon en remojo con agua caliente los dátiles para que se reblandezcan.

-Después, añade el resto de los ingredientes en la picadora: la harina, los dátiles, el aceite, la mantequilla del fruto seco que hayas escogido, la canela y el anís.

-Tritura la mezla hasta que se haya formado una masa. Dale forma y cortala en trozos cuadrados y gordos. Pon el horno a calentar a 180 grados mientras colocas los polvorones en la bandeja del horno, en la que previamente habrás colocado papel de hornear para que no se peguen.

-Mantén los polvorones en el horno entre 15 y 20 minutos o hasta que consideres que están dorados. Recuerda que cada horno es distinto. Deja enfríar los dulces y... ¡voilà!