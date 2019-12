23 dic 2019

Las mujeres francesas se han forjado una reputación y es que se las asocia con el disfrute, el glamour, incluso con un halo de misterio. Esa forma que tienen ellas de darle un aire tan chic a todos sus outfit y a sus maneras, ese estudiado efecto casual, esa figura esbelta y esa forma de ver la vida, han hecho de ellas uno de los grandes iconos del mundo la moda y del cine. Si quieres saber por qué las mujeres francesas no engordan (en general) y conocer todos sus trucos para llevar una rutina saludable ¡te los contamos!





Van al mercado

A las mujeres francesas les encanta comer, pero comer bien, con productos de proximidad, de mercados locales. Cuando van al mercado nunca falta el queso, ¡ni el pan! Pero también son grandes amantes de las verduras y de la fruta. Ir al mercado les garantiza comer cada día de forma saludable con produzcas frescos y elaborar menús saludables basados en lo que se denomina ahora comida real.

No hacen dieta

Las francesas no hacen dieta, no les hace falta porque siempre comen de forma saludable y les encanta mantenerse activas. Son en general mujeres inquietas, curiosas y que disfrutan de la vida. Como no cometen a menudo excesos ni son dadas a comer productos ultraprocesados no es necesario que hagan dieta de adelgazamiento, su dieta saludable es perfecta para mantener su peso ideal.

En la mesa

Comen despacio, masticando lentamente y en cantidades moderadas, nada de atracones de aperitivo, entrante, plato principal y postre. Un menú equilibrado es la solución para no bajar sus niveles de energía después de comer y suelen comer en un plato no demasiado grande con una presentación impecable y una cantidad moderada de alimentos. Disfrutan de la comida y comen lo que necesitan, no buscan saciar el hambre emocional.

No son dadas a abusar de los dulces, pero sí que les chifla el chocolate negro y comer una o dos onzas al día les parece un buen capricho. No se exceden con el alcohol pero sí que disfrutan de una copa de buen vino de vez en cuando. Por supuesto no se privan de pan y queso francés pero en su justa medida.

Cenar en casa puede ser un gran plan

Para ellas cenar en casa y recibir amigos es un plan tan perfecto como salir a cenar fuera, les encanta hacer de anfitrionas y deleitar a sus invitados con platos saludables y tablas de quesos del país. Un buen vino y una buena conversación son un maravilloso y comodísimo plan, a veces mucho mejor que una salida formal a cenar.

Cenar en casa además les permite poder cocinar y saber exactamente qué llevan los platos que sirven, por lo que las elaboraciones son mucho más saludables.

Van andando a todas partes

A las francesas les encanta caminar, pasear, subir escaleras… así, además de hacer ejercicio y mantenerse activas a diario, pueden descubrir nuevos rincones de su ciudad, la apertura de nuevas tiendas, disfrutar más del día o detenerse a tomar un café para después continuar su camino. Andar es un ejercicio que las mujeres francesas tienen realmente integrado en su rutina diaria.

En definitiva la mujer francesa, y sobre todo la parisina, se caracteriza por ser audaz, moderna, libre, interesada por la cultura y por la moda, y sobre todo por llevar una alimentación saludable. Se han convertido en todo un referente de estilo y es que las francesas son verdaderamente ¡très chic!