26 dic 2019

Compartir en google plus

La Navidad pasa factura, y no solo el bolsillo es el que se resiente, también nuestro organismo que no está acostumbrado a hacer este tipo de excesos aderezados con cambios de horario y alteraciones en el sueño. Después de una comilona navideña no es necesario hacer una dieta restrictiva, de hecho suelen ser contraproducentes, pero sí que puedes compensar las calorías ingeridas el día anterior y sobre todo, puedes sentirte mejor con unas sencillas pautas de estilo de vida y alimentación.





VER 20 FOTOS Los alimentos con hierro para el cansancio, la anemia y el dolor de cabeza

pinit unsplash

Bebe mucha agua

Tu organismo esta trabajando muy duro para digerir y quemar todas las calorías que has ingerido, además de intentar eliminar las toxinas de alimentos poco recomendables y lidiar con la pesadez, el ardor y la hinchazón propia de los excesos navideños. Hidratar el organismo es fundamental después de una comilona y, si no te apetece estar todo el día botella en mano, puedes optar por infusiones depurativas como el boldo, cola de caballo, boldo, té verde o diente de león y por supuesto tomar sopas, consomés o caldos de verduras o de pollo que te van a reconfortar y a ayudar a sentirte mejor y más ligera.

pinit unsplash

¡Vitamina B al rescate!

Si te has pasado con el alcohol, algo que no es difícil si contamos aperitivo, comida y brindis, lo más recomendable es aumentar al día siguiente el consumo de vitamina B, ya sea a través de suplementos vitamínicos o bien a través de la alimentación. ¿Por qué? Porque al beber alcohol en exceso el hígado tiene que trabajar a destajo y tira de sus reservas de glutation (entre otros antioxidantes) para desintoxicar el organismo. El glutation es fundamental para la asimilación de vitamina B12, es decir, es la responsable de eliminar el alcohol por la orina. Además el consumo de alcohol no permite el almacenamiento de esta vitamina por lo que reponerla una vez que hemos cometido el exceso sería una buena idea.

Puedes incluir en tu dieta vitamina B12 consumiendo alimentos como yogur, levadura nutricional, leches vegetales fortificadas, cereales integrales, almejas… te ayudarán a devolver a tu cuerpo a su estado habitual y a aliviar los síntomas derivados del consumo excesivo de alcohol.

pinit unsplash

Verdura y fibra como aliadas

Después de un exceso de grasa y proteína animal no viene nada mal depurar el cuerpo con una buena dosis de nutritivas verduras elaboradas de manera ligera, como por ejemplo al vapor, o al horno e incluso en crudo. Opta por vegetales de color verde ya que tienen excelentes propiedades como favorecer el control de peso, no tienen casi calorías y cuentan con ácido fólico, magnesio, potasio o vitamina C. Las espinacas, el brócoli, la alcachofa o el kale son una buenísima opción para consumir el día después de un atracón navideño.

Además de la fibra presente en los vegetales, la fruta también va a ayudarte a depurar el organismo ya que favorece la eliminación de toxinas por el organismo al facilitar el tránsito intestinal. Decídete siempre por la pieza de fruta entera, en vez de por zumos naturales, que que así aprovecharás toda la fibra de la pulpa. Las frutas ideales para después de un exceso son las depurativas y las antiox como la piña, la papaya, las frambuesas, los arándanos o la naranja.

Video: Consecuencias de no dormir 8 horas diarias pixabay

Duerme lo que necesites

Tampoco hace falta que te tires el día durmiendo, sobre todo porque seguramente tengas obligaciones que te lo impidan pero, en la medida de lo posible, intenta descansar y dormir las horas necesarias el día después de los festejos navideños, respetando tus ritmos circadianos y ayudando así a tus hormonas a equilibrarse. Recuerda que si no duermes lo suficiente aumenta la producción de grelina (la hormona del apetito) y disminuyen los niveles de leptina (la hormona de la saciedad). Además no descansar va a aumentar tus niveles de cortisol y va a provocar que tengas antojos tan poco saludables como el azúcar, algo que no deberías probar el día después de un atracón si quieres recuperarte.

pinit unsplash

Haz algo de ejercicio

Sí, lo sabemos, estás cansada, con dolor de cabeza y no te apetece hacer mucho, pero no te estamos pidiendo que te vayas a hacer 2 horas de zumba ni de spinning, la idea es hacer ejercicio moderado. Sal a pasear, haz un poco de yoga o unos estiramientos, un poco de ejercicio ligero te va a hacer sentir mejor, incluso va a levantar tu estado de ánimo ya que favorece la producción de serotonina, la hormona del bienestar.

Cuídate, todas nos excedemos alguna vez, mientras no sea algo habitual puedes compensar estos excesos aunque no son para nada saludables. Si descansas, tomas un buen desayuno equilibrado, incluyes vitamina B, mucha agua y un poquito de actividad física ya tienes las claves para sentirte mejor el día después de un empacho. ¿Un ejemplo de un desayuno perfecto para después de una comilona navideña? Unos huevos a la plancha con espinacas y champiñones, espolvorea una cucharada de levadura nutricional por encima, un bol de avena frambuesas, nueces, arándanos y canela con leche de arroz y una infusión de cola de caballo con té verde. A lo largo del día puedes tomar consomés y caldos o infusiones y para comer y cenar incluye verdura, legumbres, frutos secos y proteína ligera como un poco de pescado al horno o pollo a la plancha. Apúntate estos tips porque aunque te jures que no va a volver a pasar, puede ser que vuelvas a caer y ¡el que avisa no es traidor!