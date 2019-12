27 dic 2019

Las fiestas navideñas son un peligro constante, tanto para el bolsillo como para la salud. Durante las navidades los españoles engordan una media de 2 a 5 kilos pero nosotras nos hemos propuesto romper la estadística con estos trucos quemagrasas que van a hacer que no engordes ni un gramos esta Navidad.





Consume alimentos termogénicos

Loa alimentos termogénicos son aquellos que desencadenan una reacción en el cuerpo aumentando su temperatura y acelerando así el metabolismo basal durante la digestión. Esto hace que el organismo tenga que quemar un mayor número de calorías que extrae de los depósitos de grasa, es decir, adelgazas.

Puedes aumentar la quema de calorías simplemente incluyendo alimentos termogénicos en tu dieta estos días festivos, son eficaces para perder peso, facilitan la descomposición de grasa y ayudan a reducir los niveles de triglicéridos en sangre. Opta por añadir en tus menús cayena o chile, pimienta negra, mostaza, canela, cúrcuma o café.

Reduce la ingesta de hidratos de carbono simples

Los hidratos de carbono simples lo que hacen es elevar los niveles de glucosa en sangre rápidamente ya que sus azúcares son de asimilación rápida. Esto hace que se generen picos de insulina por el páncreas para intentar eliminar ese exceso de glucosa que termina por acumularse en el cuerpo en forma de grasa.

Lo ideal estos días es aumentar el consumo de vegetales, grasas saludables de forma moderada (aceite de oliva, aguacate, nueces…) y proteína de calidad elaborada de forma saludable como por ejemplo pollo a la plancha o salmón al horno.

Apúntate a los suplementos quemagrasa

Los suplementos quemagrasa, al igual que los alimentos termogénicos, son eficaces a la hora de eliminar grasa corporal de una forma saludable. Por ejemplo, se ha demostrado que son altamente efectivos y recomendables suplementos como la cafeína, el té verde o la foskolina que pueden influir en el proceso de pérdida de grasa destruyendo la célula grasa por excelencia: el adipocito.

Presta atención especial a la cena

Se suele decir que el desayuno es la comida más importante del día, sin embargo engordar o no se basa en la suma total de calorías ingeridas a lo largo del día. Presta mucha atención a la cena ¿por qué? Porque te vas a ir a la cama poco después (cena al menos dos horas antes de acostarte) y no vas a poder quemarlo pero también es importante porque la hora a la que cenes va a ser el indicador para hacer o no un ayuno intermitente.

El ayuno intermitente consiste en no comer durante una franja horaria y sí hacerlo en otra, la forma más famosa es la 16:8, es decir, comer durante un periodo de 8 horas y no ingieres alimento durante 16 horas. Esto hace que el cuerpo entre en un proceso llamado cetogénesis, un proceso metabólico por el cual se producen cuerpos cetónicos que eliminan la grasa acumulada sin destruir músculo. Así que cena pronto, además de irte a la cama más ligera y con la digestión hecha, aumentarás el tiempo de ayuno favoreciendo así la quema de grasa.

Ejercicios mágicos y sin tener que ir al gym

Hacer ejercicio es fundamental para quemar grasa de manera rápida y efectiva. Hay dos ejercicios que son especialmente eficaces y se notan sus resultados muy pronto: sentadillas y planchas.

No necesitas apuntarte al gym ni ningún tipo de equipación, como mucho una esterilla si quieres estar más cómoda haciendo tus ejercicios, ni siquiera necesitas mucho espacio. Para hacer tus sentadillas ponte de pie con las piernas ligeramente separadas y los pies paralelos. Mantén la espalda estirada y lleva tus glúteos hacia atrás y abajo como si quisieras sentarte en una silla imaginaria, intenta dejar los muslos paralelos al suelo y eleva de nuevo el tronco. Puedes mantener la sentadilla unos segundos o bien hacer series de 10 o 20 sentadillas en tablas combinadas con planchas.

Para hacer una plancha túmbate boca abajo y coloca tus codos (o manos) apoyados justo debajo de los hombros. Apoya en el suelo las puntas de los pies y eleva el cuerpo hacia arriba dejándolo recto y con el cuello en línea con la espalda, manteniendo glúteos, abdomen y muslos contraídos. Si eres principiante comienza por 20 o 30 segundos y ve subiendo de tiempo. ¡Jennifer Aniston la mantiene hasta 3 minutos!