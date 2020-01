2 ene 2020

Ahora que acabamos de decir adiós al 2019, el gigante de Internet ha revelado cuáles han sido los términos más buscados a lo largo del año. Y en lo que corresponde a tendencias de alimentación, afirman que hay un claro ganador. Resulta que la dieta más buscada en Google ha sido… ¡el ayuno intermitente!

¿Sorprendida?





VER 11 FOTOS Estas son las dietas favoritas de las famosas

Probablemente no mucho, ya que hemos oído hablar de ella en múltiples ocasiones. Sin embargo, el hecho de que sea uno de los conceptos más buscados significa que aún genera, no solo curiosidad, sino también dudas. El fasting o ayuno intermitente es un plan nutricional en el que se reduce el número de calorías diarias que consumimos alternando horas en las que sí podemos ingerir alimentos, con otras en las que lo único que podemos tomar son líquidos, como agua té o café.

El ayuno generalmente dura unas 12 – 16 horas, pero realmente existen diferentes tipos de ayuno intermitente que se pueden adaptar a las necesidades de cada uno.

Entre ellos, encontramos el método 5:2, en el que se consume lo que quieres durante cinco días a la semana y los dos restantes se practica un semi ayuno. O la dieta del guerrero, en la que se priorizan alimentos concretos y se toman solo por la noche.

pinit unsplash

Beneficios del ayuno intermitente, la dieta más buscada

El objetivo del ayuno intermitente es perder peso, pero también conlleva otros beneficios. Y lo más importante de todo es que la ciencia los ha avalado. Por eso es importante que desterremos los principales mitos sobre el ayuno, ya que en general no resulta perjudicial si se controla. Así lo apuntaban las conclusiones de un estudio llevado a cabo por el neurocientífico de la Universidad Johns Hopkins, Mark Mattson, y publicado por la revista 'The New England Journal of Medicine'.

El experto comentaba que el ayuno intermitente favorece la salud celular, probablemente debido al cambio metabólico que experimenta nuestro cuerpo cuando se adapta a la escasez de alimentos, ya que las células convierten la grasa en energía.

También apunta que el ayuno intermitente puede mejorar la regulación del azúcar en sangre, aumenta la resistencia al estrés y disminuye la inflamación.

pinit unsplash

No es de extrañar que esta dieta se haya convertido en la más buscada de Google. De hecho, hay muchos famosos que practican el ayuno intermitente, por eso se ha puesto tan de moda. Hace unos días Elsa Pataky contó en 'El Hormiguero' que tanto ella como su marido, Chris Hemsworth, ayunaban durante 16 horas al día. "Yo creo que es el mejor truco antiedad, no tomar nada en 16 horas para que dejar descansar tu cuerpo" comentaba la actriz.

Y otras celebrities como Jennifer Aniston o Reese Witherspoon, admitieron que hacían lo mismo para estar en forma: combinar el ayuno intermitente con seis días de ejercicio a la semana.

Para practica este tipo de alimentación, antes deberías elegir el horario de ayuno intermitente que mejor se adapte a tus necesidades. Y no te agobies antes de intentarlo: existen muchos trucos para no pasar hambre durante el ayuno.