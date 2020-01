3 ene 2020

Tan importante es lo que comes como cómo lo comes. Este trabalenguas viene a decir que deberías prestar más atención a la mezcla de alimentos en tus menús saludables porque algunas combinaciones pueden resultar refastas. Toma nota de los alimentos que no deberías combinar en la misma comida si tienes problemas de digestión recurrentes.





La digestión divino tesoro

Una mala digestión puede acarrear verdaderos problemas de salud, malestar, cansancio, pesadez, hinchazón, gases… síntomas que te puedes ahorrar si te aseguras de darle a tu organismo una correcta combinación de nutrientes que hagan que la digestión sea más ágil y fácil. Ten presente siempre que menos es más en este caso, comiendo menos alimentos diferentes la digestión va a ser mucho más fácil y te sentirás más liviana, ágil y con más energía.

Para que el cuerpo no haga esfuerzos de más hay ciertas mezclas de alimentos que deberías mantener alejadas de tu plato ¿por qué ocurre esto? Pues sencillamente porque el estómago segrega diferentes enzimas para degradar y transformar los nutrientes de los alimentos, enzimas que pueden interferir unas con otras haciendo que la digestión se convierta en una auténtica pesadilla para tu estómago.

Beneficios de una correcta combinación de alimentos

Combinas adecuadamente los alimentos implicaría tener una buena digestión, evitando así que los alimentos fermenten en el intestino. Cuando esto ocurre se producen gases, molestias estomacales e hinchazón abdominal, por eso muchas veces te sientes hinchada sin haber engordado y luego de golpe vuelves a tener tu abdomen en condiciones normales. Una mala combinación de alimentos es la culpable.

Al mejorar la digestión se evita el ardor y la acidez estomacal, también te libras de toxinas que se producen cuando existen problemas digestivos y que se van acumulando en el organismo, por tanto te sentirás mejor y con más energía, además de tener un control de peso efectivo al metabolizar correctamente todos los nutrientes que ingieres. ¿Necesitas más razones para empezar a combinar correctamente los alimentos?

Alimentos ricos en almidón y alimentos ácidos

Ambos tipos de alimentos necesitan diferentes enzimas para digerirse y en este caso serían los alimentos ácidos los que impedirían la correcta digestión de los alimentos ricos en almidón.

La enzima amilasa que segregan las glándulas salivales y el páncreas, transforma en glucosa el almidón de alimentos como el arroz, el pan, los cereales o las patatas. Sin embargo cuando ingerimos alimentos ácidos como tomates, naranjas, vinagre, pomelos, limones… esa acidez del alimento va a inhibir la acción de la enzima amilasa ¿qué ocurriría entonces? Pues que la digestión de los alimentos ricos en almidón no se haría fácilmente sino que requeriría más tiempo y esfuerzo por parte del organismo, haciendo la digestión pesada y provocando hinchazón abdominal, ardor, gases… La típica pasta o arroz con tomate sería una mala idea aunque parezca mentira.

Las frutas (casi) siempre solas

Esto lo habrás oído o leído miles de veces pero tiene su explicación. Las frutas son de digestión y fermentación rápida por lo que es aconsejable tomarlas solas, o bien media hora antes de las comidas, para evitar interferir en la digestión de otros alimentos.

Hay frutas que fermentan más despacio como la manzana, los plátanos o el coco, estas son las que puedes utilizar en tus desayunos mezcladas con avena por ejemplo en un porridge o con copos de trigo sarraceno.

¿Y las proteínas animales?

Consumir proteína vegetal como carne, pescado, queso o huevos requiere de grandes cantidades de ácidos estomacales para su digestión por lo que son de digestión larga. Para que esa digestión se haga correctamente lo ideal es consumir la proteína en solitario o bien combinada con vegetales, pero vegetales sin almidón. ¿Esto qué quiere decir? Que para no interferir con la amilasa y que la digestión se haga pesada y cause problemas, lo mejor es comer tu proteína con verduras como brócoli, espinacas, judías verdes, espárragos… nada de patatas, zanahorias o batatas. De esta forma tu estómago podrá hacer una mejor digestión.

Los alimentos ricos en almidón

Y dirás ¿entonces qué pasa con los alimentos ricos en almidón? Pues no te preocupes porque no es necesario prescindir de ellos para tener una buena salud estomacal. Puedes consumirlos en solitario (¡buuu qué aburrido!) pero también puedes combinarlos con verduras, con y sin almidón, y también con legumbres, así que por supuesto podrías comer unas lentejas con arroz y verduras o un plato de pasta pesto con verduras o salteada con brócoli y setas.

Aunque las legumbres combinen perfectamente con las verduras, no son recomendables combinadas con proteína animal si tienes problemas de digestión.

Si sueles tener problemas de hinchazón, ardor y/o gases con frecuencia, prueba a combinar de esta forma los alimentos, tal vez tu problema sea que la mezcla de nutrientes está siendo inadecuada y produce fermentación y una digestión lenta. Es importante lo que comes pero también cómo lo comes.