7 ene 2020

Los superalimentos siguen estando en el podium del universo healthy y el hemp o cáñamo es uno de los que más sectores está copando en la última temporada. Cremas con cannabis, jabones, aceites, champús… el sector beauty ya se ha rendido a los encantos del cáñamo pero lleva años comercializándose también para su consumo en forma de proteína en polvo, semillas de cáñamo, barritas o bebida vegetal. Te contamos todo lo que la leche de cáñamo puede hacer por tu salud y por qué deberías incluirla ya en tu lista de la compra saludable.





La moda del cáñamo

Aunque proviene de la misma planta que la marihuana no te preocupes que no estamos incitándote a que te pongas a cantar no woman no cry ni que hagas algo ilegal, la leche de cáñamo es muy saludable ¡y es legal! Es verdad que el cáñamo pertenece, al igual que la marihuana, a la familia Cannabis Sativa pero son morfológicamente diferentes y con una cantidad de THC (tetrahidrocannobiol), componente psicoactivo que altera el estado de ánimo y la percepción, muy distinta. Mientras que el cáñamo tiene unas concentraciones de THC muy bajas (sobre un 0,3 %), la marihuana cuenta con concentraciones que pueden ir desde el 15 % al 40 %, es por esto que el cáñamo se utiliza con fines industriales y no terapéuticos o de ocio.

Actualmente el cáñamo está más de moda que nunca. Los adictos a la vida saludable lo adoran y también todo aquel que quiera proteger y cuidar el planeta ya que se utiliza tanto para consumo alimenticio como para tejidos, papel, revestimientos, productos cosméticos… es un producto muy versátil que tiene especial interés como alimento saludable.

Beneficios del hemp

Cada vez son más las personas que prefieren consumir bebidas vegetales y si ya has probado bebidas más habituales de encontrar en las tiendas como las de soja, coco, avena, almendras o arroz, seguro que querrás probar la de cáñamo cuando sepas todas las propiedades saludables que tiene.

La leche de cáñamo se obtiene a partir de semillas de cáñamo y agua, es de color blanco y tienen un sabor parecido al de la nuez.

Es una leche muy rica en proteínas vegetales y ácidos grasos esenciales, más incluso que las semillas de lino. Estas grasas saludables junto con su contenido en fibra, vitaminas y minerales hacen de la bebida de cáñamo un producto a tener en cuenta. Cuenta con colina, fosfolípidos, fitosteroles, enzimas e inositol, además no contiene gluten, ni azúcar, ni soja (ni por supuesto lactosa) y su cultivo es ecológico.

Este alimento ayuda a reforzar el sistema inmunológico, fortalece el cabello y las uñas (ya te va gustando más ¿eh?), contribuye a la regeneración celular, a la salud cardiovascular y a la ósea. Gracias a su contenido en hierro previene y trata la anemia y los estados de cansancio y fatiga derivados por la falta de este mineral. Eso sí, si tomas anticoagulantes o tienes problemas intestinales consulta siempre con tu médico antes de tomar cáñamo.

Cómo incluir en tu dieta la bebida de cáñamo

La leche de cáñamo cada vez es más frecuente encontrarla en tiendas especializadas y grandes superficies así que puedes adquirirla y utilizarla para consumir directamente o bien en batidos, con el muesli del desayuno o en guisos y repostería. Pero también puedes hacerla tú misma en casa.

Ingredientes: 1 taza de semillas de cáñamo

6 tazas de agua

Endulzante natural (miel, canela, vainilla, sirope de dátil…)

Elaboración: Pon las semillas y el agua en tu batidora o robot de cocina y tritura hasta que consigas una mezcla homogénea. Si te parece muy espesa y cremosa la bebida puedes añadir más agua. Añade el endulzan que hayas elegido y vuelve a triturar. Pasa la mezcla por un colador o paño para leches vegetales y guarda la bebida de cáñamo en una botella de cristal en la nevera. Aguanta perfectamente tres días refrigerada pero no te olvides de agitarla bien antes de servirla. ¡Voilà!