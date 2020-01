7 ene 2020

Es un hecho. La remolacha es una de las verduras que menos seguidores tiene. Si tuviera una cuenta de Instagram, sería de todo menos famosa. Y es que, tiene un sabor dulzón que no enamora al primer mordisco, eso está claro. Sin embargo, sus fans son incondicionales y para toda la vida. Como los amores verdaderos.

Su color morado hace que sea una hortaliza especial (nos recuerda un poco al famoso abrigo de Zara que ha enamorado a la redacción) y que está de temporada entre marzo y mayo, por lo que queda poco para poder disfrutarla.





Si no puedes esperar, no es una fruta difícil de encontrar fuera de estos meses, eso sí, no estará tan dulce. Las recetas en la que la puedes icnorporar son infinitas, pero... ¿sabes qué beneficios tiene?

Todos conocemos sus propiedades a la hora de perder peso, sobre todo en batido debido a su efecto depurador. Pero también es beneficioso para el pelo y el bienestar cutáneo.

Este tubérculo está lleno de vitaminas y minerales lo que lo convierte en una opción muy nutritiva a la par que saciante (sobre todo si estás intentando huir de los excesos después de Navidad), que le dará un boost a tu energía de forma instantánea. Pero la clave no está solo en ingerirla.

Para mantenerte hidratada solo la tienes que añadir a la ensalada o hacer hummus, lo que mejorará el aspecto de tu piel. No obstante, si aplicas la remolacha en la piel limpia, te ayudará a darte un extra de confort, además de ayudarte a eliminar las células muertas.

Debido a sus altos niveles de vitamina C ayuda a corregir las rojeces y la pigmentación. Si aplicas zumo de remolacha en la piel con un pincel, podrás beneficiarte de todas sus propiedades de primera mano. Pero sus beneficios no se quedan aquí, ya que puede ayudar a prevenir la caída del cabello por sus altos niveles de potasio, lo que convierte a la remolacha en un superalimento imperdible para este año.

