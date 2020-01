8 ene 2020

La Navidad siempre lleva consigo algunos kilos de más. De eso no hay duda. La media está entre tres y cinco. Lo importante no es deshacerse de ellos de la manera más rápida posible, sino hacerlo de forma saludable. Estos kilos extra,son completamente normales, incluso para las celebrities. Kate Hudson no se ha escapado del peso extra post vacaciones y ha confesado a través de su cuenta de Instagram que ha engordado.





¿Cuánto? 4,5kg que planea eliminar como propósito de Año Nuevo. Sin duda, famoso o no, todos tenemos (entre muchos otros) el mismo. En el video podemos ver a la empresaria subiéndose a la báscula y explicando que la mitad de ese peso será retención de líquidos, por lo que no será difícil eliminarlo en corto plazo.

La protagonista de "Cómo perder a una chico en 10 días" escribía: "Después de las vacaciones estoy en 62... ¡siempre subo algo de peso! Diría que un kilo y medio es básicamente agua, y como tengo un cuerpo musculado, peso más debido al músculo, pero que no cunda el pánico. ¡El peso cuando hablamos de músculo siempre es un número muy bueno!".

Hudson explicaba que su peso ideal son 57 y compartía algunos ejercicios y menús que llevará a cabo para perder lo que ha ganado. Para mantenerse, la actriz pretende seguir un plan del famoso programa de 'Weight Watchers'. ¿Qué comerá para perder peso? El zumo de apio y el café negro serán imprescindibles, y en su nueva alimentación incluirá batata asada y marisco, proteína saciante y baja en calorías.

La actriz aún no ha compartido los resultados, pero tenemos la sensación de que pronto lo hará, dándonos así motivación para comenzar el año con ganas.