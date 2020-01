8 ene 2020

Muchas veces recurrimos a la comida como vía de escape, como canalizador de los sentimientos. Cuando notamos la alteración que precede a la ansiedad, un mecanismo de defensa es la comida. Sin embargo, y como ya sabemos, no todos los alimentos son saludables sobre todo en estas circunstancias. No es lo mismo acudir a los frutos secos en un momento de ansiedad que a los ultraprocesados.





¿Qué alimentos no debes comer cuando tienes ansiedad? Lo primero que debes olvidar son los alimentos insanos. No solo te generán dependencia, sino que también perjudicarán tu salud y te darán un falso confort. Lo mejor es solucionar la ansiedad a través de otros métodos, como la relajación o la meditación, no obstante, si la comida es una solución momentánea y puntual, lo mejor que puedes hacer es escoger alimentos saludables. Asimismo, deja de lado alimentos excitantes como el café, el té, las bebidas o refrescos con cafeína y el alcohol, ya que influirán de forma negativa en tu estado.

¿Qué comer?

Lo más recomendable es que escojas alimentos saciantes, que por sus principios te ayudan con la ansiedad y el estado de estrés al que estás sometida.

Estos son los alimentos que puedes ingerir y que más beneficos tienen:

-Aguacate

-Espinacas

-Salmón

-Espárragos

-Antioxidantes

-Almendras

-Avena

-Pavo

-Chucrut

¿Por qué priorizar estos alimentos? Debido a sus características, está cientifícamente probado que ayudan a superar la ansiedad. Lo mejorm es que se trata de alimentos naturales, poco calóricos en la mayoría de los casos, que te harán sentir bien son dañar tu bienestar.