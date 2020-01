10 ene 2020

Tener una actitud positiva ante las posibilidades que ofrece el nuevo año va a hacer que mantengas el hastío, el estrés y la ansiedad aparcados. Una de las mejores formas de evitar la depresión post vacacional o un bajonazo emocional después de las fiestas es, sin duda, hacer planes y tener la vista puesta en tus próximas escapadas que son tan necesarias como liberadoras. Si tu objetivo este año es empezar a cuidarte más toma nota de estos 5 planes a lo largo de la geografía española que puedes hacer en breve para empezar el año con buen pie ¡y muy pero que muy feliz!





Valbusenda Hotel Bodega & Spa

La ribera del Duero no solo es cuna de buenos vinos, también esconde tesoros como Valbusenda Hotel Bodega & Spa situado en Toro (Zamora). Dicen de él que es un verdadero santuario de bienestar ¿qué mejor lugar para comenzar el año con una renovación por dentro y por fuera?

Además de alucinar con la arquitectura y el enclave del hotel de 5 estrellas, su restaurante, sus bodegas y su spa te van a enamorar. Su exclusivo Wine Spa cuenta con propuestas tan sugerentes como protocolos personalizados donde fusiona el vino de sus propias cepas con la naturaleza. El tratamiento Piedra Turca, el Wine Masaje o el Viña Caolín corporal, con vino blanco o rosé, elaborado con uva Tinta de Toro o el Néctar de la vida facial, suenan como música para nuestros oídos ¡Estamos preparando la maleta ya!

Valbusenda es un lugar que debería estar ya en tu wish list del año si entre tus buenos propósitos está desconectar más para volver a conectar contigo misma en un ambiente exclusivo y de auténtico relax.

Asia Gardens Hotel & Thai Spa

Si entre tus propósitos de año nuevo está el de ser más zen y quieres vivir una experiencia única con la que resetear tu cuerpo y tu mente, no lo dudes, tu escapada ideal es Asia Gardens Hotel & Thai Spa en Alicante.

¿Qué nos gusta de Asia Gardens? TODO, es un templo absoluto de bienestar, el tiempo se para en cuanto traspasas el umbral y descubres sus impresionantes instalaciones. Si quieres vivir una vida con más armonía y recuperar el equilibrio no te faltarán propuestas en este paraíso en la costa. Chi Kung, Thai Chi, yoga, pilates, meditación, estiramientos… técnicas que te van a ayudar a mantener tu centro y volver a centrarte en lo que realmente importa.

Además cuenta con tantas actividades atractivas que no sabrás con cuál quedarte. Masajes en su Thai Spa, ceremonia del té, ruta botánica, ceremonia de la Fuente de los Deseos… ¿Qué te dijimos? ¡Queremos experimentar absolutamente todas! Mil y una maravillosas formas de renovarse y sintonizar mente, cuerpo y espíritu.

Hotel Valdepalacios

A tan solo una hora y media de Madrid, en Torrico ( en la provincia de Toledo) se erige el Hotel Valdepalacios, un majestuoso lugar para escapar de la tediosa rutina y preparar el cuerpo y la mente para el nuevo año ¡volverás renovada!

Este 5 estrellas GL cuenta con un espectacular restaurante, Tierra capitaneado por el Chef Pablo Rebollo, que hará las delicias de los gourmets más exigentes. Sus platos están confeccionados con las mejores materias primas de la zona y servidas de tal forma que crean experiencias inolvidables.

Paseos a caballo, paseos con vistas a la Sierra de Gredos y los Montes de Toledo, prácticas de golf y un completo spa son algunas de las propuestas más apetecibles del Hotel Valdepalacios. Una escapada de desconexión perfecta para los amantes de la naturaleza y del buen comer.

The Organic Spa

No hace falta salir de la ciudad para encontrar un oasis de bienestar. The Organic Spa se encuentra situado en el madrileño Barrio de Salamanca (Lagasca, 90) y es un referente dentro del sector de las terapias orientales y la belleza orgánica. Nada más entrar te invade una sensación inmediata de serenidad y relax que se va acrecentando según recorres sus sinuosos pasillos decorados con mimo. Es, sin duda, un oasis urbano perfecto para desconectar y huir del estrés y comenzar el año ganando en salud y bienestar.

Sus expertas masajistas fusionan las mejores terapias orientales milenarias, así podrás vivir una experiencia única con su Masaje Tailandés, Masaje Balinés, Lomi Lomi (antiguo masaje hawaiano), Aromaterapia o Reiki, para sanar cuerpo y mente desde la relajación más profunda y absoluta. Con The Organic Spa no tienes excusa para no regalarte este año bienestar y armonía desde un escenario absolutamente de ensueño.

Hotel Spa Niwa

Su nombre, Niwa, quiere decir jardín en japonés y su filosofía se basa en slow living, un concepto de vida que defiende la vida sin prisas y los ajetreos a los que estamos acostumbradas. En el Hotel Spa Niwa vuelves a tus raíces a mirar hacia adentro, a disfrutar de las pequeñas cosas. Niwa es bienestar, salud, tradición, minimalismo, sostenibilidad, un lugar que su anfitriona y gerente Ana Bedoya ha logrado afianzar como uno de los mejores hoteles de España y no es para menos. Solo quién ha ido a Niwa sabe de lo que hablamos, tiene un halo de autenticidad, el poder de acoger a sus visitantes y de envolverlos en su magia que hace que te enamores de él nada más entrar.

Este encantador Hotel-Boutique situado en pleno corazón de la Alcarria en Brihuega (Guadalajara), está a menos de una hora de Madrid y es muy frecuentado entre los amantes de la vida saludable y de la cultura del bienestar. Niwa es serenidad, paz, tranquilidad y armonía pero además ofrece las mejores terapias asiáticas combinadas con productos autóctonos. Terapeutas filipinas, comida sana, spa, jardín con solarium… nosotras ya estamos reservando nuestra habitación pero corriendo porque ¡solo tienen 10 habitaciones! Exclusividad y encanto, un sueño de hotel.