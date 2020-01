14 ene 2020

Ojipláticas nos hemos quedado ante esta nueva tendencia. Se llama ayuno de dopamina (y después de la noticia de la vela con olor a vagina de Gwyneth Paltrow) ha sido uno de los descubrimientos de la semana. Al paso que vamos, no sabemos de qué nos enteraremos el viernes.

Y es que, este tipo de ayuno, que ha adquirido popularidad en Silicon Valley, deja de lado los placeres de la vida para centrarnos en nosotros mismos. Lo único bueno es que no restringe la alimentación, pero sí otras facetas que muchas veces, garantizan algo (o mucho) de felicidad. Propone eliminar por un tiempo las redes sociales, el alcohol y el sexo. Sí, estás leyendo bien.

Este tipo de ayuno, (llamado 'fasting') en inglés se basa en la idea de que estamos sobreestimulados y segregamos más dopamina de la realmente necesaria, lo que provoca que nos acostumbremos a sus efectos, la toleremos y caigámos en un círculo de sobreestimulación continuo.

En España, se trata de una tendencia cada vez más popular, ya que se ha tomado este ayuno como una especie de detox. Sin embargo, los expertos no recomiendan esta medida. El equipo de psicólogos de la app ifee ha explicado por qué adoptar esta actitud puede ser incluso perjudicial en el largo plazo.

Privar al organismo de placer puede tener consecuencias devastadoras, "La dopamina es un neurotransmisor que nuestro cerebro produce con diferentes objetivos. Normalmente solo se asocia esta sustancia a todo lo relacionado con el placer, pero lo cierto es que la dopamina tiene diversas funciones que se refieren también a la motivación, la afectividad y el control motor. Unos niveles alterados de dopamina, tanto por exceso como por defecto, están presentes en la enfermedad de Parkinson, la esquizofrenia y la adicción a las drogas, entre otros problemas de salud". Por lo que beneficioso, lo que se dice beneficioso...

¿De dónde viene esta idea privación de lo placentero? Los psicólogos lo tienen claro, "Detrás de técnicas como el ayuno de dopamina está el objetivo de mejorar la productividad de ejecutivos de empresas tecnológicas muy estresados e hiperconectados a la tecnología".

Entonces... ¿Es recomendable el ayuno de dopamina? No. Quizás abandonar el alcohol y las redes sociales sí que tenga beneficios, no obstante, dejar de lado todo aquello que nos causa placer no es la solución para ser más productivos y estar más centrados.