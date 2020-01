15 ene 2020

Lo cierto es que a todos nos ha pasado: las navidades llevan consigo los excesos. Y con ellos, los kilos de más, de eso no hay duda. Belén Esteban no se escapa de esto y así lo ha compartido con sus seguidores en una publicación a través de Instagram.

¿Cómo se enfrenta a la nueva década? Tomando medidas para deshacerse del peso que ha ganado durante las fiestas. ¿Su truco? La alcachofa.





Con estas palabras, la colaboradora desvelaba su secreto, "Bufff Estas navidades, como todos, me he pasado un poquito... Muchas compañeras son fans de la alcachofa y me la han recomendado porque les ha funcionado, así que a la farmacia que voy. Ya os iré contando si me va igual de bien que a ellas".

Y es que, la alcachofa tiene poderes milagrosos cuando hablamos de la retención de líquidos.

En té, en pastillas o ampollas, la alcachofa es un poderoso diurético que, además de ayudar con la retención de líquidos, también ejerce un papel determinante en ha hinchazón abdominal, mejorándola y haciendo que te sientas más ligera. Asimismo, es un alimento saciante y que ayuda a ir al baño con más frecuencia eliminándo toxinas.