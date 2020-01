15 ene 2020

Desde prevenir el envejecimiento hasta reducir las posibilidades de sufrir problemas de corazón. Estos son solo algunos de los beneficios que tiene la dieta tradicional china. Pero la de verdad, no la que hasta ahora has estado creyendo que probabas cada vez que ibas a un restaurante chino o asiático. Sentimos decirte que ese arroz tres delicias o ese pollo con almendras no es precisamente un plato típico de China, sino más bien uno que ha sido adaptado a nuestro paladar para darle un sabor más occidental y que, probablemente, contiene glutamato.

Pero por suerte, cada vez son más los restaurantes que apuestan por acercar a nuestros paladares el sabor de las recetas chinas tradicionales. Últimamente hemos visto cómo se ha puesto de moda la comida cantonesa, aquella procedente de la región sur del país cuyos platos suelen ser los que más conocemos aquí. Es el caso de Hong Kong 70 (C/ de Toledo, 28, Madrid), un restaurante que, a diferencia de los que solemos ir, no se ha adaptado a los gustos occidentales y sirve comida auténtica. A través de sus creadores hemos descubierto las bondades de su dieta china tradicional, que tal como nos cuentan, “proviene del recetario cantonés tradicional y todos los platos se elaboran de forma casi artesana”.

¿Qué platos protagonizan la dieta china tradicional?

El país más poblado del mundo tiene diferentes recetas que cambian según la región, pero dentro de la cantonesa (que abarca Cantón, pero también Hong Kong y Macao) destacan alimentos como el pescado, los vegetales, el marisco o el arroz. Y en concreto productos típicos con los que aquí no contamos, pero que son una buena fuente de vitaminas y fibra, como es el caso del brécol chino, la soja verde o la pasta de arroz.





Cuáles son los beneficios de la dieta tradicional china

La gran cantidad de verduras que se utilizan para cocinar, sumadas a las técnicas de preparación (plancha, horno, vapor, cocción…), hacen que los beneficios de la dieta tradicional china sean notables. De hecho, diversos estudios los han señalado a lo largo de estos años.

Se ha comprobado cómo la dieta tradicional china favorece los buenos niveles de colesterol. Apuntan que el principal motivo es la ausencia de lácteos, ya que no se emplea nata, mantequilla o leche para cocinar. Tampoco en el desayuno, donde se apuesta por verduras, arroz o cereales ricos en nutrientes como las gachas.

Es capaz de alargar la vida: al menos en lo que respecta al té verde, un imprescindible de la dieta tradicional china. Un reciente estudio llevado a cabo por investigadores de la Academia China de Ciencias Médicas, publicado por el European Journal of Preventive Caridiology, llegó a la conclusión de que beber té verde tres veces por semana puede reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiacas. También ayuda a controlar la hipertensión y constituye una rica fuente de polifenoles, un antioxidante natural.

La dieta china es en sí una fuente de fibra, ya que en cada plato aparecen las verduras como acompañante. Ya sean sopas, carnes o en sus famosas empanadillas (jiaozi), siempre están presentes vegetales como col china, la cebolleta, los ajetes o las setas.

Como ves, poco tiene que ver con los fritos y rebozados a los que estamos acostumbrados en los restaurantes. También hay que destacar que en la cocina china se utilizan especias, no solo para dar sabor, también por sus propiedades digestivas, como el ajo o el jengibre.

Y aunque no le hace frente (todavía) a la mediterránea, sí se ha demostrado que la dieta asiática le sigue en el rankig de las más saludables del mundo.