16 ene 2020

Compartir en google plus

Vives por esa onza de chocolate que tomas después de comer. Es uno de los momentos del día que más feliz te hacen. NO hay duda. Eres una enamorada del cacao en todas sus versiones. Si puedieras incorporarlo en todas tus comidas, lo harías sin pestañear. Pero... ¿Y si te dijéramos que hemos encontrado el sustituto perfecto al chocolate (y no, no es el sexo)? Con menos calorías, más nutrientes y perfecto para hacer tartas, postres y recetas.





VER 10 FOTOS Postres realfooder que tienes que hacer sí o sí

Se trata de la harina de algarroba. Un polvo que se obtiene de una leguminosa presente en las vainas de los algarrobos, que antaño fue un importante recurso alimentario en épocas de escasez. Hoy en día, estas vainas se utilizan para la alimentación de los animales, pero sus usos no se quedan ahí. La harina de algarroba se utiliza para infinidad de recetas como sustituto del cacao. Postres, salsas, bebidas y sobre todo repostería.

Adiós chocolate, hola algarroba.

¿De dónde viene?

La algarroba es el fruto del algarrobo. Un árbol mediterráneo que se presenta en forma de leguminosa, por lo que tiene vainas con semillas en su interior. ¿Cómo se obtiene la harina? Tostando las vainas deshidratadas para luego molerlas y obtener el polvo fino que se asemeja a la harina. Lo mejor es que no hay que cocinarla, por lo que así la puedes incorporar a yogures, batidos...

¿Qué beneficios tiene?

Es un prebiótico muy saludable ya que ayuda a mejorar la flora intestinal. Además, ayuda a prevenir poblemas gastrointestinales debido a su contenido en antioxidantes y su poder antiinflamatorio.

¿Qué más se puede pedir? Creemos que le ha salido un claro competidor al chocolate. De momento, ya sabemos dónde vamos a ir cuando salgamos de la oficina... Sí, a comprar harina de algarroba.