16 ene 2020

La receta de un buen huevo frito solo tiene tres ingredientes: aceite de oliva, un huevo fresco y sal. ¿Pero y si convirtiéramos este trinomio en saludable eliminando uno de los ingredientes? Ariadne Artiles lo ha hecho y así lo prepara para seguir disfrutando de este manjar.

Ahora que la época de excesos se ha acabado y no hacemos más que buscar las dietas con las que poder recuperar la figura prenavideña esta idea nos viene fenomenal para ahorrarnos algunas calorías. ¿Lo mejor? Que además es saludable.





La receta no puede ser más sencilla. Es igual que si lo fríeras con aceite de oliva, pero con agua hirviendo.

En el copy de la publicación, la modelo lo explica a la perfección, "¿Huevo frito? NO, algo mucho mejor! Los huevos me vuelven loca en todas sus formas pero si se pueden comer más saludables sin perder su sabor mejor que mejor. ¿Por qué siempre los hacemos fritos?", comentaba Ariadne. Y es que, tiene razón; el huevo es un alimento muy saludable (que puedes consumir todos los días y es poco calórico) pero frito se convierte en un alimento que no se puede consumir a diario.

"Hoy les cuento uno de mis trucos para hacer un huevo sin aceite ¡Mira el vídeo! El huevo parece frito pero esta hecho al agua. ¿Quién nos lo iba a decir verdad? Toda la vida haciendo el huevo frito y no está mal, están buenísimos pero al agua está igual de bueno y es más saludable", continuaba. Y nos daba las instrucciones para prepararlo en un santiamén.

"Instrucciones:

Pon un poco de agua en la sartén, muy Poca lo justo para que hierva. Cuando esté hirviendo ponemos el huevo como si fuéramos a freírlo.

Automáticamente se hace y la yema queda en su punto!

Para chuparse los dedos. Pruébalo y luego me cuentas!", finalizaba.

Sin duda, una forma muy fácil de hacer un huevo frito y ahorrarse las calorías. ¡Nosotras ya sabemos qué vamos a cenar esta noche! ¿Qué te parece?