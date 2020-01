17 ene 2020

Compartir en google plus

La lombarda es como la remolacha, una de esas verduras que amas u odias, no hay punto intermedio. Su color, textura y sabor son diferentes dependiendo de si se come frío o cocinado. Hay personas que les apasiona la lombarda en la ensalada, pero cuando se cocina, no pueden ni verla. Y personas que al revés.

Este vegetal que pertenece a la familia del repollo, se puede incorporar en infinidad de recetas ya sea cruda o cocinada.





VER 10 FOTOS 10 vegetales con un alto contenido en proteínas

¿Cuándo es la época de la lombarda? Si te encanta este vegetal, aprovecha porque el invierno es la época idónea para consumirlo. ¿Cómo cocinarla? La manera más común de hacerla es cocerla, salpimentarla y rehogarla con cebolla. También le puedes incorporar patata o manzana y darle un punto original con pasas y piñones.





VER 26 FOTOS Los alimentos con menos de 50 calorías que te sorprenderán

¿Lo mejor de todo? Que es una de las verduras con menos calorías que hay. La lombarda tiene 20 calorías por 100 gramos, aunque el aporte final dependerá mucho de cómo la cocines. Si estás a dieta, es un vegetal súper recomendado, ya que también es muy saciante y tiene propiedades diuréticas.

Rica en vitamina C y vitamina A, es altamente beneficiosa para el sistema inmunológico. También funciona como antioxidante natural. Y contiene potasio, calcio, hierro, magnesio, cobre y zinc.

Receta: Lombarda con manzana

Ingredientes

-Una lombarda grande.

-2 manzanas.

-1 cebolla.

-Un puñado de piñones.

-1 litro de caldo casero.

-1 chorrito de vinagre de manzana.

-Sal al gusto.

Preparación

-Cortamos la cebolla en juliana y la lombarda previamente lavada y sin tronco en tiras. Cortamos la manzana en dados, y lo rehogamos durante 10 minutos a fuego medio. Añadimos el vinagre y dejamos que se evapore un poco para a continuación, agregar el caldo y dejar hervir durante una hora más o menos, depende del punto de cocción que nos guste.

Mientras tanto, tostamos los piñones en una sartén hasta que estén crujientes y cuando la lombarda esté hecha, los añadimos.