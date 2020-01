20 ene 2020

Blue Monday. Sí, ese día que esperamos con temor. El día más triste del año. ¿Estás triste y no sabes muy bien por qué? Hoy no le eches la culpa al horóscopo, tu humor tiene más que ver con el algoritmo que declara que hay un lunes al año que estarás irremediablemente más triste. Aunque hay algunos tips para convertir este día en uno más feliz, la alimentación también es clave para que este lunes no se convierta en una debacle absoluta.

¿En qué está basada la creencia de que hoy es el día más triste del año? Aunque el estudio es sospechoso, sería por cinco razones muy propias de estas fechas:

-Las deudas por haber comprado en exceso en Navidad.

-El frío polar (sobre todo en España con el temporal Gloria).

-Que aún queden más de 10 para cobrar el mes de enero.

-Que sea lunes, uno de los días más difíciles de la semana.

-Que los propósitos de año nuevo no estén yendo como esperabas...





¿Qué alimentos te ponen de buen humor? Los que tienen un alto contenido en triptófano y serotonina. Los frutos secos, cereales... ¿Qué debes incorporar en tu dieta para sobrevivir al Blue Monday?

Cereales integrales

Son uno de los alimentos más beneficiosos a la hora de elevar tu estado de ánimo. Su alto contenido en B1 hace que el cerebro libere serotonina lo que aumenta tu sensación de bienestar.

Leche

Un forma de aumentar la presencia de vitamina D y por tanto, aumentar la capacidad del organismo para estabilizar el estado de ánimo, es el consumo de leche de vaca.

Nueces

Los frutos secos son imprescindibles para la ansiedad, pero tambi´n mejoran tu estado de ánimo. Las nueves, por ejemplo, están catalogadas como un alimento que ayuda ante la depresión y estabiliza el buen humor.

Salmón

El salmón es un pescado con altos niveles de Omega-3, lo que ayuda a gestionar mejor las situaciones estresantes, el enfado y la hostilidad.

Plátano

Es una de las frutas más ricas en vitamina B6 que interfiere en la trasformación de la proteína en serotonina, además de contener ácido fólico, vitamina C y fibra.

Pipas de calabaza

Se trata de otro fruto seco que ayuda a equilibrar el humor debido a su alto contenido en zinc, que ayuda a mantener un equilibrio correcto en la actividad del organismo.