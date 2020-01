20 ene 2020

Cólicos, dolores de espalda, de cabeza, náuseas... y además aumento de peso. Parece que no basta con el sufrimiento corporal que tenemos cada mes provocado por nuestro período sino que también aumentamos de peso. No, no es una maldición, es un proceso natural y no podemos hacer nada contra ella, solo nos queda mantener la calma y tener en cuenta algunos métodos efectivos que nos pueden ayudar a tener paz mental.

Lo primero es tener en cuenta que no es un aumento de peso verdadero, sino que retenemos más líquidos y nuestras hormonas nos hacen consumir más alimentos, porque nos da antojos.

La pesadez, hinchazón y demás son algunos de los síntomas del síndrome premenstrual. La retención de líquidos ocasiona, además de estos síntomas, el aumento de peso. El peso puede llegar a aumentar 1,5 kgs los días previos a la menstruación. Las hormonas son las causantes de esta tendencia de nuestro organismo a retener líquido. En la segunda fase del ciclo, esta tendencia aumenta, porque durante estos días intervienen varias hormonas implicadas en el metabolismo del agua corporal.

Esta retención es aún mayor, cuando hay un exceso de estrógenos, muchas veces causado por el estrés, el desequilibrio emocional o el nerviosismo. Si, por las mimas causas, el nivel de progesterona disminuye, esta retención puede ser intensa y provocar un aumento de unos 2 o 3 kilos de peso antes de la menstruación.

Así que tranquilízate debemos estar conscientes de que esto solo es agua. Cuando estamos en nuestro ciclo, hay una cierta retención de líquidos que se produce en la fluctuación hormonal antes de que empecemos a sangrar y es justo ahí en donde las cosas empiezan a tornarse difíciles porque es cuando queremos estar acostadas todo el día. Las cosas que hacen que retengamos líquidos y que además se unen con los síntomas del PMS (síndrome premenstrual) para conspirar contra nuestra son: la sal, el azúcar y la cafeína.

Video: ¿No te baja la regla?: causas más comunes de la amenorrea

Otra razón por la que nos sentimos sumamente pesadas e inflamadas en esos días –además del proceso interno con el que juegan nuestros ovarios– y es que también tendemos a estreñirnos porque nuestra progesterona afecta (sí, otra vez sigue afectando) a la movilidad de nuestro intestino y disminuye su velocidad, poniendo en conflicto su razón de vida, lo que provoca que sintamos pesadez y que cuando nos veamos en el espejo queramos romperlo.

Alimentación contra la retención de líquidos:

Si lo que deseas es reducir la retención de líquidos para aliviar la hinchazón te recomendamos que:

- Controles el consumo de sal.

- Bebas mucha agua.

- Elimines la cafeína de tu dieta.

- Aumentes la ingesta de alimentos diuréticos, como espárragos, alcachofas, fresas, calabacín o piña...