21 ene 2020

La meditación, además de ser una forma de cultivar cuerpo y mente, también te ayuda a adelgazar. No, no es una broma. Esta disciplina, que ha sufrido un boost en los últimos años, no solo nos ayuda a acabar con el nerviosismo, la ansiedad y a conectar con nosotros mismos, sino que también interfiere a la hora de crear hábitos saludables altamente beneficiosos.

Cada 21 de enero se celebra el Día Europeo de la Meditación y con motivo de esta ocasión nos hemos puesto manos a la obra. ¿Por qué todo el mundo medita? Nadie se salva. Ni siquiera las celebrities. Y tienen una razón de peso, nunca mejor dicho.

Según un estudio llevado a cabo por la World Obesity Federation la meditación mindfulness se asocia con la pérdida de peso y ayuda a cambiar comportamientos relacionados con los problemas de obesidad.

¿Cuá es la razón? Hacer meditación de forma habitual trabaja el sentimiento de culpa, ya que este tipo de práctica se centra en el aquí y el ahora. La base de la meditación es prestar atención a dónde estás, qué estás haciendo y cómo te sientes. Lo que te ayuda a ser más consciente de las acciones que llevas a cabo. Por ende, interfiere en la creación de nuevos hábitos más saludables.