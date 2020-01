23 ene 2020

La dieta cetógenica ha desterrado por completo a los carbohidratos, de eso no hay duda. Aunque las dietas bajas en carbohidratos no desaparecerán en el futuro próximo debido a los resultados que conllevan, lo cierto es que el reinado de los planes de alimentación que eliminan pasta, arroz y derivados comienza a tambalearse.





Y es que, según los expertos, la eliminación total de los carbohidratos de la dieta no solo trae consigo el aumento de los atracones por ansiedad, sino que una vez terminada la dieta, al volver a comer carbohidratos ganaremos el peso de nuevo. Tal y como afirma Leslie Langevin, autora del libro 'The Anti-Inflammatory Kitchen Cookbook' los carbohidratos no son los enemigos e incluso, pueden ayudarte a perder peso.

¿Qué mitos sobre los carbohidratos deberíamos desterrar?

-Comer carbohidratos incluyendo la fruta, el arroz integral y el pan no se traduce automáticamente en una ganancia de peso. Los carbohidratos son importantes para llevar una dieta equilibrada tanto para tener energía como para beneficiarnos de sus nutrientes, por lo que no es imposible incluirlos en una dieta para perder peso.

-Y es que, consumir carbohidratos ricos en almidón resistente como las judías, las lentejas y las patatas puede ayudarte a adelgazar, ya que estos alimentos hacen que te sientas llena durante más tiempo. Lo único por lo que debes preocuparte es la cantidad, que no debe superar una taza.

-La proteína no es más importante que los carbohidratos cuando se trata de perder peso. Los tres macronutrientes (proteínas, carbohidratos y grasas saludables) son necesarios para que nuestro cuerpo fucione con normalidad. La proteína es necesaria para el crecimiento muscular - y también la recuperación post entrenamiento- y hace que nos sintamos saciados durante más tiempo. Pero los carbohidratos proveen energía para sentirnos más activos, por lo que deshacernos de ellos al completo en la dieta no es recomendable.

-Carbohidratos, sí. Pero no en cantidades industriales. Lo más beneficioso es incluir carbohidratos en cada comida en porciones pequeñas en vez de consumir un plato gigantesco de pasta o de arroz. En el equilibrio con la proteína y los vegetales está la clave.

-¿Y... para cenar? Aunque los expertos digan que no se deberían de consumir carbohidratos por la noche, lo cierto es que estos no se convertirán inmediatamente en grasa por arte de magia. No pasa nada si los consumes para cenar mientras que en el resto de comidas no hayas abusado.

-Es mejor comer carbohidratos por la mañana. Error. Esto es un mito, mientras que estos estén sabiamente repartidos a lo largo del día, da igual la hora a la que los consumas.