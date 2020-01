24 ene 2020

El mundo foodie es como el de la moda: se encuentra en constante movimiento, buscando siempre nuevos productos que introducir en nuestro día a día. Es lo que ocurre con las tendencias de alimentación para el 2020: vienen cargadas de productos a los que hasta ahora no habíamos prestado mucha atención, pero que sin duda la merecen. Desde curiosos sustitos de la carne, pasando por fermentados propios de otras gastronomías, hasta productos con CBD (cannabis) que jamás pensaste consumir.

Estas predicciones de los superfoods que van a marcar el año están basadas en el último informe de la empresa Whole Foods Market, un gigante estadounidense de productos eco. Pero también en los productos saludables que más se comentan en redes sociales y aquellos que despuntaron en 2019 y que han llegado para quedarse.

Tendencias de alimentación para el 2020

Alimentos fermentados

Hace solo unos meses que descubrimos el kimchi, la estrella de la gastronomía coreana que no es más que col (principalmente), fermentada con una mezcla de ingredientes que le dan un tono rojizo y un sabor picante. Pero ojo, la sencillez del plato no quita que tenga excelentes propiedades. Entre ellas, las vitaminas, la fibra y, sobre todo, los probióticos que nos aporta. No es de extrañar que en Corea lo coman prácticamente a diario desde hace muchos años. Ha sido incluso añadido a la lista de la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de Humanidad.

Pero el kimchi no es el único alimento fermentado con el que nos vamos a topar este 2020: el kéfir, el yogur, los encurtidos, la kombucha o el miso también forman parte de la lista.

Dieta vegana o vegetariana

Así lo anunciaba el informe de Whole Foods Market y así lo pudimos comprobar en la última ceremonia de los Globos de Oro, donde se ofreció por primera vez un menú totalmente vegano. Una tendencia cuya explicación reside en una mayor concienciación sobre la crisis climática y un sentido ético hacia los animales. Por eso parece que las dietas veganas, vegetarianas y flexitarianas están ganando cada día más adeptos.

Las frutas y las verduras están claras en esta categoría. Pero la innovación aquí son los sustitutos de la carne: productos como el heura o aquella carne hecha de aire que acaban de desarrollar prometen despuntar este 2020 como tendencias.

Maca, la raíz que no pasa de moda

La maca forma parte de la extensa lista de superalimentos peruanos que contienen propiedades nutritivas de alta calidad. Es, junto con la quinoa, uno de los productos más conocidos del país andino. Esta planta herbácea es una fuente de minerales, pero también aporta carbohidratos, proteínas y vitaminas. Destacan las del grupo B, la vitamina C, que ayuda a mantener a raya el colesterol; y la vitamina E, que protege la piel.

La forma más común de consumirla es en polvo o cocida (no se puede tomar cruda), por eso los batidos healthy que se realizan con ella se han puesto de moda.

Productos con CBD

Realmente saltaron a la fama el año pasado, pero 2020 apunta a que será el año en que se consoliden como tendencia gastro, ya que hay países en los que ya se están introduciendo con normalidad, como Italia. Comprar galletas, mermeladas, batidos, aceites e incluso semillas procedentes del cannabidiol va a normalizarse de forma progresiva.

Sustitutos del alcohol

De nuevo, el informe del famoso supermercado apunta hacia esta tendencia: cócteles sí, pero sin alcohol. O en otras palabras: que sean bienvenidos los mocktails, que es como se conoce a estas bebidas para abstemios que imitan el sabor de la bebida alcohólica. Cada vez son más los bares y restaurantes que apuestan por ellos en sus cartas, incluso los que sustituyen ingredientes tradicionales como el sirope o el azúcar que suelen llevar, por alternativas más healthy. De hecho, los mocktails de kombucha son toda una tendencia en auge.