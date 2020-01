24 ene 2020

Son un must en la cocina asiática y uno de los alimentos más extraordinarios del planeta. Estos superalimentos son ricos en vitaminas, minerales y fibra, también antioxidantes, además tienen poquísimas calorías y cuentan con proteínas de calidad. Te contamos todo sobre las más famosas “verduras” marinas.





Kombu

Una de las algas más conocidas es el alga kombu. Es muy rica en yodo y en oligoelementos y se utiliza mucho como truco infalible para evitar la hinchazón, los gases o el malestar digestivo que pueden provocar las legumbres a algunas personas. Poniendo un poco de alga kombu en la olla mientras se cocinan las legumbres se evitan esos incomodásemos síntomas digestivos, además de darle sabor y nutrientes al caldo.

Suele añadirse a este tipo de elaboraciones o a arroces por ejemplo porque es un alga muy fibrosa que necesita bastante tiempo de cocinado para ablandarse. Ayuda a mejorar el tránsito intestinal y a remineralizar el organismo.

Wakame

Seguro que te suena e incluso puede que la hayas probado y te vuelva loca. La ensalada de algas wakame es un plato que puedes encontrar en cualquier restaurante japonés, es una auténtica delicia y además está cargado de nutrientes muy saludables.

Ayuda a limpiar la sangre y es una gran fuente de proteínas de gran biodisponibilidad. Es muy rica en calcio, potasio y vitaminas C y B, y cuenta con una gran cantidad de fibra por lo que es recomendable consumirla con moderación. Tan solo es necesario ponerla en remojo para hidratarla unos minutos antes de cocinarla o añadirla a ensaladas, sopas, salsas…

Nori

Es la tipiquísima alga que puedes ver en el sushi japonés. Los onigiri (bolas rellenas de arroz), los temaki (conos rellenos) o los makis se visten con alga nori. Es un alga que tiene la propiedad de tratar la piel, es rica en vitamina A, B y C, también en omega 3, y es de muy fácil digestión.

Puedes usarla para elaborar sushi o para añadir a platos de pasta, sopas, guisos, ensaladas… incluso puedes añadirla en copos tostados sobre platos de arroz, yogures o batidos. Al no contener apenas grasa y contar con una buena cantidad de yodo que estimula el metabolismo, el alga nori es una opción perfecta para incluir en dietas de adelgazamiento.

Chlorella

La chlorella está viviendo una edad dorada ya que se descubrió que tenía un extraordinario poder depurador. Esta micro alga es la planta con más concentración de clorofila del mundo, cuenta con una gran cantidad de aminoácidos esenciales, es altamente antioxidante y cuenta con más de un 60 % de proteína vegetal.

Este alimento extraordinario refuerza el sistema inmunológico y tiene la increíble capacidad de eliminar toxinas y metales pesados del cuerpo, desintoxicando así el organismo y mejorando la función hepática. Incluso la NASA ha elegido la chlorella como un alimento básico en la dieta de los astronautas. Si aún no la has probado no tardes porque es excepcional. Puedes consumirla en polvo (para mezclar con batidos o yogures) o en comprimidos.

Agar agar

El Agar agar es un extracto que se obtiene de la pared celular de algas rojas. Tiene poder gelificante. Tiene muchísima fibra y se utiliza generalmente para espesar y hacer gelatinas vegetales. Es rico en minerales como el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Si tienes una dieta vegetariana o vegana o si quieres minimizar el consumo de alimentos de origen animal, el Agar agar es una buenísima alternativa.

Las algas son unos extraordinarios superalimentos que deberías incluir ya mismo en tu dieta, ¡tienen hasta 10 veces más calcio que la leche! Son muy densas en nutrientes, fortalecen el sistema inmune que seguro que te viene fenomenal en estos días de frío invierno para alejar resfriados y gripes, son saciantes y no engordan, además de ayudar a depurar el organismo. ¿Necesitas más razones para empezar a adorarlas?