27 ene 2020

Compartir en google plus

No es necesario comer solamente lechuga y pasta integral para adelgazar, de hecho no es la opción más efectiva y saludable. Si ya estás un poco cansada de tomar pasta integral en tus comidas y no ver resultados, prueba a sustituirla por estos alimentos que son una buenísima alternativa y muy saludable para incluir en tu dieta porque te van a ayudar realmente a controlar tu peso. Toma nota de estos granos cargados de proteínas (y aptos para celiacos e intolerantes al gluten), que van a hacer que tu dieta sea más eficaz y sana que nunca.





VER 13 FOTOS Alimentos saciantes que quitan el hambre y no engordan

Video: Cómo controlar los niveles de leptina para adelgazar pixabay

Amaranto

Como curiosidad te contamos que los pueblos prehispánicos mezclaban amaranto con miel para modelar figuras de dioses por lo que se llegó a prohibir el amaranto cuando llegaron los primeros conquistadores a estas tierras. A día de hoy se utiliza muchísimo en todo el mundo este grano que tiene un valor nutricional excepcional.

Cuenta con un alto contenido en proteínas vegetales, mucho más que el arroz integral y el trigo, además de incluir en ellas todos los aminoácidos esenciales para el cuerpo. No contiene gluten y su índice glucémico es bajo por lo que es una opción perfecta a la pasta integral si quieres adelgazar ya que el amaranto no elevaría los niveles de glucosa en sangre que provocan picos de insulina que tienen como consecuencia la acumulación de grasa por el organismo.

El amaranto también contiene mucha fibra por lo que ayuda a regular la microbiota y a eliminar toxinas y sustancias de desecho además de mejorar el tránsito intestinal. Apúntate el amaranto como una alternativa perfecta a tu pasta integral.

Teff

Aunque la manera más popular de consumir el teff es en forma de harina, también se puede consumir el grano entero y cocinado como cualquier otro grano. No contiene gluten y es una opción formidable para añadir en una dieta saludable y/o de adelgazamiento.

El teff ayuda a estimular el sistema inmunológico, ayuda a equilibrar la secreción de hormonas de manera natural, es digestivo, favorece el tránsito intestinal, fortalece los huesos y es rico en fibra, proteínas, manganeso, hierro y calcio.

Es un hidrato de carbono de absorción lenta por lo que no eleva de forma brusca los niveles de azúcar en sangre y, por lo tanto, es perfecto para mantener o perder peso, ya que el organismo no va a almacenar ese exceso de azúcar en sangre, que provocan otros alimentos como el trigo, en forma de grasa.

Trigo sarraceno

Aunque su nombre pueda llevar a engaño el trigo sarraceno no contiene gluten. Tiene también un alto contenido en proteína y en concreto del aminoácido lisina, esto lo convierte en una fuente de proteína perfecta en dietas veganas o vegetarianas.

Es un alimento antiinflamatorio y antibacteriano, ayuda a combatir enfermedades, previene enfermedades cardiovasculares y regula los niveles de azúcar en sangre. El trigo sarraceno es antioxidante, combate los daños provocados por los radicales libres que producen envejecimiento celular prematuro. Es saciante, previene el estreñimiento y es muy rico en vitaminas y minerales. Un superalimento que deberías incluir en tu dieta a la de ya.

Quinoa

La quinoa se ha puesto muy de moda entre los healthy lovers desde hace unos años. Al igual que los anteriores tampoco contiene gluten, sustancia que se asocia con la aparición de intestino permeable, y cuenta con una gran carga de proteínas de origen vegetal.

Posee un bajo índice glucémico por lo que regula los niveles de azúcar en sangre al ser un carbohidrato de lenta asimilación. Aporta energía y vitalidad, y es una buenísima fuente de minerales y de vitaminas. Promueve una buena función cerebral y se le atribuye la propiedad de calmar el sistema nervioso gracias a un aminoácido llamado tirosina, además de aportar bienestar y calma gracias al triptófano y la glicina.

Puedes cocinarla de la misma manera que harías con el arroz, salteada, caldosa, como guarnición… es muy versátil y te va a ayudar a mantener el peso y un organismo mucho más saludable.

Mijo

El mijo es uno de los granos más ricos en hierro por lo que se recomienda en casos de anemia o cansancio físico o bien para evitar que se den esos casos. Aporta mucha energía y un buen cóctel de vitaminas, sobre todo las del grupo B, esto lo hace especialmente interesante para el embarazo y la lactancia.

Favorece la regeneración celular y ayuda a fortalecer y embellecer la piel, el cabello y las uñas. Acelera la recuperación después de un esfuerzo físico gracias a su contenido en magnesio, esto hace que el mijo sea un alimento excelente para evitar calambres y darle más fuerza a los músculos.

Si te has propuesto seguir una dieta de adelgazamiento el mijo es una buenísima opción para controlar el peso, así como para reducir los niveles de estrés e incluso los dolores de cabeza.

Elige cualquiera de estas cinco alternativas al trigo integral tanto para mantener la báscula a raya como para seguir un estilo de vida más saludable proporcionado a tu cuerpo alimentos de un gran valor biológico. Si creías que no había vida después de la pasta integral, estabas muy equivocada ¿Te apuntas a probar estos cinco superalimentos?