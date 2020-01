29 ene 2020

Sabemos que te ha pasado. Te sientas en la mesa de cualquier bar y cuando te sirven tu agua con gas con rodajita de limón incluida (#modorealfooderOn) por arte de magia, aparecen: ahí están, mirándote. Un plato de aceitunas, de una pinta absolutamente apetecible que te hace ojitos. No las pruebas, porque siempre te las han prohibido en todas las dietas de restricción calórica que has hecho, pero tienes ganas. Muchas ganas.

¿Y si te dijéramos que has vivido equivocada toda la vida? Las aceitunas no engordan, y no lo decimos nosotras sino el nutricionista Carlos Ríos.





El creador del método realfooding subió hace poco a su cuenta de Instagram una publicación que desmentía este mito tan extendido.

En el post explicaba: "Las aceitunas NO engordan, las aceitunas contienen 115–145 calorías por cada 100 gramos, relativamente pocas. Para que te hagas una idea, unas galletas ultraprocesadas tipo “light” suelen rondar las 460 kcal por 100 g. El 62% de las aceitunas es AGUA ", decía el nutricionista. Sí, lo podemos decir en alto: hemos sido engañadas. Y además, continuaba, "No obstante, lo interesante está en su grasa, sí, en sus calorías buenas (porque no todas las calorías son iguales). El principal ácido graso de las aceitunas es el ácido oleico, relacionado con varios beneficios en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Esta grasa va acompañada de vitamina E, fibra y una serie de fitonutrientes saludables".

A las aceitunas les ocurre algo parecido al aguacate. Contienen grasas, sí. Pero grasas saludables esenciales para el buen funcionamiento del organismo.

¿Qué beneficios tienen las aceitunas?

Las aceitunas son una alimento que ayuda a prevenir enfermedades cardíacas y del aparato circulatorio. Su aporte de grasas insaturadas propicia que ejerza las funciones de regulador del colesterol en el organismo. También es un alimento saciante, perfecto para comer entre horas como tentempié y no caer en alimentos insanos y ultraprocesados. ¿Cuál es la cantidad diaria recomendada? Carlos Ríos apuesta por entre 7 y 10 para picar entre horas de forma saludable.

Contienen hierro, aceites esenciales omega-3 y omega-6, vitaminas A y C, sodio y un gran aporte de fibra. No se puede pedir más.

La próxima vez que te ofrezcan aceitunas, no digas que no.