¿Has oído hablar alguna vez del ayuno intermitente? Se trata de una de las dietas más famosas del momento. Tiene muchos detractores, pero los que defienden este tipo de alimentación no dudan en compartir sus beneficios. Jennifer Aniston es una de sus fans incondicionales, pero Elsa Pataky no se queda atrás. Y ahora, Vicky Martín Berrocal también se ha apuntado a este método de alimentación.





¿En qué consiste?

Hay diversos tipos de ayuno: el método 16:8, el 5:2, la dieta del guerrero... y cada uno tiene beneficios distintos. La diseñadora, por ejemplo, de la mano del nutricionista Edgar Barrionuevo ayuna 16 horas al día y come durante ocho horas.

Vicky subía hace un par de días una fotografía de una receta en la que explicaba por encima las claves de su método, "Hasta mañana a las tres no me toca comer... no os asustéis, estoy haciendo el ayuno intermitente. 8 horas comes y 16 no! Pero me siento mejor que nunca!! Gracias Edgar Barrionuevo. Esta receta te la copio para unos de estos días... estuve bicheando en tu Instagram. Tiene que estar deliciosa!!".

El ayuno intermitente no solo sirve para perder peso, sino que también es altamente beneficioso para la salud: ayuda a reducir el colesterol, te sentirás con más energía y reduce la inflamación y la hinchazón.