11 feb 2020

Compartir en google plus

Las mascarillas están de moda. No hay más que darse una vuelta en el Metro para ver cada vez a más personas que las llevan. Ni qué decir tiene que si además lo hacemos por la zona de Usera u otras localizaciones donde se concentra la población china, el fenómeno es mucho más evidente. La venta de mascarillas está creciendo exponencialmente y están prácticamente agotadas en las farmacias. Las influencers, sobre todo las orientales, no paran de colgar fotos y vídeos realizando todo tipo de excéntricas actividades para atraer la atención de sus seguidores.

La utilización de mascarillas para evitar el contagio de enfermedades infecciosas no es algo tan antiguo. Con este propósito fueron introducidas en el ámbito de la cirugía por Jan Mikulicz, sobre el año 1890. Este cirujano polaco fue un pionero, entre otras cosas, de la cirugía del aparato digestivo, siendo el primero en suturar una úlcera gástrica perforada. No obstante no se hicieron obligatorias para su uso en quirófano hasta el año 1926. Antes de esta fecha se operaba a los pacientes sin usar mascarilla.

Su uso se basó en el descubrimiento de la existencia de micro gotas suspendidas en el aire que contenían bacterias contagiosas. En aquella época se tenía más miedo a la tuberculosis que el que hoy tenemos al coronavirus. Esta enfermedad no tenía tratamiento y era una epidemia mundial que mataba a millones de personas. Con su uso se evitaba que los cirujanos contagiaran infecciones a los pacientes al toser o estornudar y, a su vez, ellos se protegían de fluidos orgánicos como la sangre, por ejemplo.

Cómo utilizarlas

Lo primero que hay que saber de las mascarillas quirúrgicas es que hay que colocarlas bien. Tiene dos partes o superficies. Una blanca o más clara que es absorbente y una coloreada, generalmente de verde o azul, que es de tipo impermeable. La parte blanca se coloca hacia dentro ya que su función es capturar y absorber las partículas exhaladas con la respiración o la tos. La parte coloreado se coloca hacia fuera y su función es repeler o evitar que partículas de ese tipo penetren en nuestros pulmones. No paramos de ver personas que la llevan al revés. La mascarilla debe estar bien ajustada, sobre todo a la nariz y por los laterales. Esto es algo molesto ya que si lleva gafas se empañarán, a los cirujanos también nos pasa.

Viene la respuesta del millón: ¿las mascarillas quirúrgicas evitan que inhalemos virus o bacterias? La respuesta es no. Entonces, ¿qué uso tienen? El uso fundamental es que una persona que está enferma, bien sea de gripe u otro agente infeccioso como el coronavirus, no lo difunda con la tos o estornudos al exterior en forma de gotas microscópicas suspendidas en el aire y contagie a los demás. Si no queremos contagiarnos son mucho más eficaces otras medidas preventivas como mantener una correcta higiene, lavarse las manos, alejarse de las personas enfermas y mantener una correcta ventilación de los espacios cerrados, entre otras.

Modelos

Existen otro tipo de mascarillas, como las N95, FFP2 o FFP3, que son mucho más eficaces a la hora de evitar la inhalación de agentes infecciosos. Estas son mucho más caras (puede llegar a 30 euros), difíciles de conseguir y se ajustan con tal firmeza a la cara que, a veces, pueden dificultar la respiración.

En principio, solo están recomendadas en la proximidad de enfermos u entornos con elevada sospecha de ser contagiosos. En la actualidad, la comunidad china ha hecho que esten prácticamente agotadas a nivel mundial. Hoy en día la gripe causa más muertos que el coronavirus. Mantenga la calma, no se deje llevar por la histeria colectiva y siga las recomendaciones de su médico, su salud lo terminará agradeciendo.