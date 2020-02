13 feb 2020

Todos los años tienes la misma impresión: tu pareja, tu compañero de trabajo y hasta tu madre pillan una gripe y en menos de una semana están como nuevos. Tú en cambio pasas días y días penando con dolores varios, fiebre, cansancio… ¿Por qué tanta injusticia? ¿Acaso todos los demás miman más a sus defensas que tú? Ahora, científicos de la Universidad de California, la de Los Ángeles (UCLA) y la de Arizona han encontrado parte de la respuesta a tus preguntas y el origen de por qué la gripe te vence año tras año está relacionada con la primera cepa de gripe que te enfermó cuando eras una niña pequeña.





Por lo visto, la exposición a los virus de la gripe durante la infancia nos ofrece una protección parcial para el resto de tu vida, o lo que es lo mismo, el virus del constipado primigenio que te infectó de niña marcará tu evolución en gripazos posteriores.

Para llegar esta conclusión los científicos estadounidenses seleccionaron dos subtipos del virus de la gripe (el H3N2 y el H1N1) porque son los culpables de la mayoría de brotes de gripe invernales que hemos sufrido en las últimas décadas. Analizando los datos que aportó el servicio de salud de Arizona pudieron comprobar que las personas que se expusieron de pequeños a la cepa H1N1 tenían menos riesgo de acabar en el hospital si se enfrentaban de nuevo a esta cepa de adultos que los que debutaron de niños con la cepa de gripe H3N2 y se encontraron de adultos con la H1N1.

Y a la inversa, lo mismo: los que de pequeños sufrieron a manos de la H3N2 de mayores se libraban de los peores síntomas si coincidían de nuevo con este virus. Sin embargo, los que los que debutaron en la infancia con el H1N1 y acababan topándose de adultos con el H3N2, lo pasaban fatal.

Por eso es posible que el catarro que a tu pareja le resbala a ti te deje para el arrastre y viceversa. Pero como no sabes qué cepa fue la que te complicó la vida en tu tierna infancia, la mejor idea es in vertir en prevención: lávate las manos a menudo con agua y jabón, si estás en un grupo de riesgo vacúnate cada otoño e intenta llevar un estilo de vida que no sea un atentado contra tus defensas.