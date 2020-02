14 feb 2020

Se han detectado, en determinados puntos del planeta, zonas en las que sus habitantes cuentan con vidas mucho m√°s largas y con unas capacidades f√≠sicas superiores a las de las poblaciones del resto del mundo. Estas zonas se han denominado zonas azules y una de ellas es la isla griega Icaria. Si ya pudiste conocer la dieta de Okinawa para lograr una vida m√°s larga y plena, no te pierdas la dieta mediterr√°nea de los habitantes de Icaria, ¬Ņtendr√°n el ansiado secreto de la eterna juventud?





Icaria, la isla de la larga y saludable vida

Icaria es una peque√Īa y preciosa isla del mar Egeo, cerca de la costa de Turqu√≠a, que se ha hecho irremediablemente famosa por la salud y la longevidad de sus habitantes. Ese salto a la fama se dio gracias a un estudio demogr√°fico que qued√≥ plasmado en el libro de Dan Buettner ‚ÄúLas zonas azules‚ÄĚ en el que se identificaron 5 regiones como las zonas donde se encontraban los habitantes que m√°s y mejor viv√≠an. Estas eran Cerde√Īa (Italia), la isla de Okinawa (Jap√≥n), Loma Linda (California), Pen√≠nsula de Nicoya (Costa Rica) y la isla griega Icaria.

En Icaria hay un rese√Īable porcentaje de nonagenarios y centenarios en un buen√≠simo estado de salud lo que le ha hecho ganarse el nombre de zona azul. Por supuesto queremos saber qu√© dieta siguen sus habitantes para conseguir estar en tan buena forma durante tant√≠simos a√Īos y cu√°l es su estilo de vida en general.

El secreto de la longevidad

Parece ser que hay determinadas cosas en el estilo de vida de los habitantes de Icaria que se repiten como un patrón y que seguramente son determinantes a la hora de vivir vidas tan largas y con un estado de salud envidiable.

Se rigen por los ritmos circadianos, se despiertan de forma natural con la luz del d√≠a y descansan al ponerse el sol. Despu√©s de trabajar por las ma√Īanas en sus jardines o huertas realizan un almuerzo tard√≠o y no perdonan la siesta, ese gesto tan nuestro y que tantos beneficios tiene, ahora s√≠ que s√≠, comprobado 100 %. Dormir la siesta reduce considerablemente el riesgo de enfermedades cardiovasculares as√≠ que no te lo pienses dos veces y, si tienes posibilidad, echa una cabezadita para vivir m√°s tiempo.

A los habitantes de Icaria les encanta mantenerse ocupados y tambi√©n involucrarse mucho en la vida de la comunidad, de su familia, amigos y vecinos. No lo dejan para otro d√≠a, se ven y tienen relaciones estrechas y cercanas con los suyos. Viven en un entorno natural privilegiado y evitan el estr√©s por encima de todo, adem√°s se mantienen sexualmente activos ¬°durante much√≠simos a√Īos! Y, por supuesto, no falta el ejercicio f√≠sico diario en sus rutinas, sobre todo caminas por la isla y no parar de moverse en todo el d√≠a.

¬ŅQu√© dieta siguen en Icaria?

Los isle√Īos de Icaria toman mucha agua pero sobre todo en forma de infusiones tradicionales de la regi√≥n. No consumen apenas az√ļcar, ni harina refinada, tampoco comen pr√°cticamente carne y sin embargo su dieta es muy rica en vegetales, leche de cabra y aceite de oliva virgen extra, el gran protagonista de su alimentaci√≥n junto con las verduras, las frutas y las legumbres.

Tambi√©n son grandes amantes del vino y del caf√©, y ambos productos est√°n cargados de antioxidantes que combaten los da√Īos producidos por los radicales libres, responsables del envejecimiento celular prematuro. No toman ultraprocesados y las verduras que consumen provienen de sus propias tierras, de sus jardines y de sus huertas as√≠ que m√°s sanas imposible.

Otro de los alimentos que suelen comer en la dieta icariana es el pan agrio, un tipo de pan con una buena dosis de beneficiosos y saludables probióticos y masa madre, así cuidan su salud intestinal y su microbiota alejando enfermedades y manteniendo un estado de salud fabuloso.

Los icarianos respetan mucho la hora de comer, cuidan lo que comen, de la forma en la que lo comen y con qui√©n lo comen, por eso lo normal es verles disfrutar de una buena comida casera con productos de calidad y en compa√Ī√≠a de sus vecinos, familiares y amigos. Compartir parece ser que es uno de los secretos de la eterna juventud ¬ŅQuieres seguir las pautas de estilo de vida de estos longevos isle√Īos? Seguramente no puedas implementar todas pero algunas de ellas s√≠ que pueden marcar la diferencia en tu vida y ¬Ņpor qu√© no? Darle a tu vida algunos a√Īos m√°s para disfrutar en la mejor compa√Ī√≠a.