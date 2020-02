20 feb 2020

Compartir en google plus

Si vas al baño menos de tres veces a la semana hasta tu médico te dará la razón, sufres estreñimiento. Si a esa escasez de visitas le acompaña un cúmulo de sensaciones negativas, como la hinchazón abdominal o el dolor, seguro que te has sentido tentada de acabar con tu calvario yendo a la farmacia más cercana a pedir un laxante en vez de a la consulta del médico. Pero recurrir a la química puede no ser la solución que necesitas.





VER 11 FOTOS Con estos alimentos reducirás la hinchazón de la tripa

Sufrir estreñimiento no es algo inusual, de hecho es uno de los trastornos digestivos más frecuentes que existen. Se calcula que aproximadamente el 14% de la población española va al baño menos de tres veces a la semana. Si eres de las que no sale de casa sin meter en su botiquín de mano un laxante… sabes cuál es la opción más rápida para resolver el problema. Pero más rápido no significa necesariamente más eficaz.

¿Hay que tomar laxantes sí o sí?

En España, se dispensan más de 23 millones de unidades de diversos preparados laxantes al año, según datos de un estudio realizado en el Hospital Universitari La Fe de Valencia. Pero automedicarse para solucionar el estreñimiento puede ser perjudicial dado que cada tipo de laxante tiene una indicación y unas contraindicaciones específicas. “No todos los pacientes pueden tomar todos los tipos de laxantes, el médico debe valorar cuál es el más adecuado en cada momento, a qué dosis y durante cuánto tiempo debe administrarse”, advierte la dra. Virginia Matallana Royo, médico especialista en aparato digestivo y trastornos motores y funcionales digestivos.

Aunque actualmente existe un arsenal de laxantes que se pueden utilizar, ninguno es útil en todas las personas ni en todas las situaciones. En realidad, a pesar de ser un problema tan común, solucionar el estreñimiento pasa por seguir un tratamiento personalizado que investigue cuál es el mecanismo que está fallando en esa persona concreta más que en tomarse una pastilla. Por eso los especialistas no se cansan de repetir que la solución debe ser escalonada... y en casi en ningún caso en el primer escalón figuran estos fármacos.

Para no tener que esperar en el baño durante horas, cuida tu dieta y estilo de vida. Y no fumes... pinit

De hecho, la recomendación es adoptar medidas dietéticas, incrementar el ejercicio, adejar de fumar y adoptar un horario para ir al baño regular antes de empezar a medicarse. Si tras seis semanas con estos nuevos hábitos, no se consiguen resultados, entonces sí se puede prescribir laxantes. Pero, en principio, cambiando el estilo de vida y cumpliendo adecuadamente una serie de consejos higiénico-dietéticos una buena proporción de los casos de estreñimiento ocasional se resuelve sin necesidad de tocar un solo fármaco. De hecho, estos cambios en el estilo de vida deben seguirse siempre, se acabe recetando laxantes o no.

Una ayuda extra para ir al baño

Si siguiendo los consejos de tu médico no logras resultados, consúltale la posibilidad de recurrir a la naturoterapia. Los suplementos de fibra soluble (psyllium) han demostrado ser eficaces cuando se toman diariamente, consiguiendo a largo plazo regular el tránsito intestinal. Lo que sí hay que evitar es el uso de supositorios o enemas, “porque aun siendo eficaz en casos concretos, su uso debe ser puntual y únicamente de rescate si otras medidas no han funcionado”, asegura el dr. José Luis Calleja Panero, especialista en gastroenterología y hepatología del Hospital La Luz.

Otros remedios naturales más conocidos, como las cápsulas de cáscara sagrada, la fuca o el aloe vera “deben emplearse con precaución dado que muchos de ellos actúan igual que los laxantes estimulantes. Su uso continuado no es aconsejable, pero de forma puntual u ocasional pueden ser adecuados”, advierte la dra. Virginia Matallana Royo.

Video: Trucos para ir al baño todos los días

Por su parte, los masajes, en manos adecuadas (fisioterapeutas formados en osteopatía visceral) pueden ser útiles... siempre que los combinemos con el resto de medidas. “No hay evidencia científica que lo apoye como tratamiento exclusivo y siempre deben asociarse a los tratamientos y consejos anteriormente mencionados (medidas higiénico-dietéticas, fibra...)”, advierte el dr. Luis Abreu García, Jefe de servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital La Luz.

Lo que sí ha demostrado que da buenos resultados es reeducar el esfínter. El biofeedback es una técnica de aprendizaje que está indicada en aquellos casos en los que el estreñimiento es causado por una inadecuada relajación del esfínter. Es una técnica sencilla, sin contraindicaciones, que en manos de personal sanitario entrenado puede ser muy eficaz y duradera.