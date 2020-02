25 feb 2020

¿Cuántas veces nos ha pasado que alguien nos dice su nombre y lo olvidamos al segundo? Esta situación, a veces desagradable, es muy frecuente. También lo es no ser capaces de recordar dónde hemos dejado las llaves o la cartera o tener una palabra en la punta de la lengua y no terminar de encontrarla. Estas malas pasadas que nos juega la memoria, además de al común de los mortales, también afecta a los famosos. En la última edición de 'MasterChef Celebrity' (TVE), ganada por Tamara Falcó, su madre Isabel Preysler no fue capaz de recordar con cuál de sus maridos se había casado en Illescas, ante la sorpresa de Mario Vargas Llosa. La cantante Shakira olvidó parte del himno de Colombia mientras lo cantaba en la Cumbre de las Américas en el año 2012 y Sara Carbonero atribuyó, en un artículo, la cita de "caminante no hay camino…" a Joan Manuel Serrat en vez de a Antonio Machado.

La memoria es un fenómeno neurológico muy complejo. Hoy en día solo conocemos parte de sus mecanismos y desgraciadamente enfermedades que la afectan, como el Alzheimer u otros tipos de demencia que no tienen cura en la actualidad.

Tipos de memoria

Básicamente podemos decir que hay dos tipos: la memoria a corto plazo, con la que somos capaces de recordar pequeñas cantidades de información durante un corto periodo de tiempo, como un teléfono o un nombre; y la memoria a largo plazo, en la que la información guardada es mayor y está disponible durante más tiempo. La mayoría de las personas recuerdan mejor las caras que los nombres. Esto es algo lógico porque durante los miles de años de nuestro desarrollo evolutivo de homínidos no hemos tenido un nombre y los individuos se reconocían por sus rasgos, aspecto, etc. Como ocurre en las manadas de lobos, por ejemplo. Así que nuestro cerebro tiene mucho más desarrollada la memoria visual que otras.

Además, la memoria requiere de la atención. Procesos que realizamos de manera automática como cerrar una puerta o dejar las llaves o la cartera en algún lugar, se hacen sin prestar atención y por lo tanto, muchas veces no los recordamos.

Enfermedades de la memoria

Hay situaciones o enfermedades en las que la memoria se puede ver afectada. El hipotiroidismo, el déficit de ácido fólico o el alcoholismo son algunas de ellas. El estrés, la falta de sueño o la mala alimentación también pueden influir. Como todo el mundo sabe, hay enfermedades como el Alzheimer u otras demencias menos conocidas en las que la memoria se ve afectada, sobre todo la reciente. Muchas veces los pacientes recuerdan con detalle aspectos de su juventud pero no reconocen a sus familiares y no recuerdan lo que han dicho o hecho. Tampoco reconocen su hogar o el día en el que están. Desafortunadamente, realizar un diagnóstico precoz de estas enfermedades es difícil. Los primeros síntomas suelen ser pérdidas de memoria de las que se dan cuenta familia o amigos. Aunque se están dedicando a la investigación grandes cantidades de recursos y hoy por hoy no tienen curación, esperemos que en un futuro próximo existan tratamientos más eficaces.

Mientras tanto puede utilizar pequeños trucos para evitar sonrojarse al no recordar el nombre de una persona que le acaban de presentar. Procure asociarlo a alguna característica de ella o repítalo en alto. Relacionarlo a un famoso o personaje histórico lo puede hacer más fácil de recordar. Los números puede tratar de asociarlos, por ejemplo, en forma de fechas que le recuerden un acontecimiento propio o ajeno. Trate de dejar sus objetos preciados siempre en los mismos lugares. Esto puede evitarle más de un disgusto.