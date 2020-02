27 feb 2020

No porque puedas comprarlos sin receta deberías confiarte, los descongestionares nasales en spray que se venden en las farmacias tienen una doble cara y un mal uso de éstos podría traerte algunos problemas. Es verdad que ante un resfriado, catarro o gripe en el que te cuesta respirar, o incluso en casos de alergia, no queda más remedio que acudir a ellos pero lee siempre el prospecto y ten en cuenta varios factores a la hora de usar este tipo de medicamentos.





VER 10 FOTOS Los alimentos probióticos que cuidan de tu cuerpo

Video: Remedios caseros para resfriados pixabay

¿Qué ocurre si te excedes utilizando tu aerosol?

En esos días que tienes una congestión tan grande que al tumbarte te impide respirar, lo normal es que acudas a un descongestionante nasal que te permita dormir y descansar al menos unas horas. Lo que ocurre con estos aerosoles es que al producir un alivio rápido de los síntomas de la congestión pero con una duración corta, se tiende a abusar de ellos rebasando así la dosis diaria recomendada en muchas ocasiones.

Lo que hacen este tipo de aerosoles es actuar sobre el sistema nervioso provocando una vasoconstricción de la mucosa para así liberar las vías respiratorias y despejar la nariz. Cuando se abusa del uso del spray el cuerpo responde a esa descongestión forzosa provocando una mayor inflamación teniendo así el temido efecto rebote que hace que no podamos respirar ni utilizando el descongestionante nasal así que sigues usando aún más para poder respirar y se produce así un bucle del que es difícil zafarse. Para que esto no suceda no hay que excederse en la aplicación del medicamento desde el primer momento. Si aún así, no logras salir de este círculo vicioso probablemente termines teniendo rinitis crónica, es decir, vas a vivir pegada a tu spray descongestionante.

¿Cómo evitar su uso continuado?

Primero lee bien el prospecto, seguramente ponga claramente que no debes excederte de un número de días, generalmente 3 pero se puede dilatar con algunos principios activos. Si no logras dejar de utilizar tu aerosol en esos días porque sigues sufriendo una congestión importante, intenta dejarlo de forma paulatina alternando su uso con soluciones naturales como lavados nasales con suero fisiológico o productos a base de sal marina para limpiar la nariz.

Algunas sustancias vasoconstrictoras como la fenilefrina, la pseudoefedrina o la efedrina no generan ese efecto rebote pero aún así hay que tener también cuidado con ellas ya que tampoco se recomienda su uso continuado por afectar a la salud.

¿En qué afecta a la salud el uso de descongestivos?

Estos medicamentos lo que hacen es reducir el aporte sanguíneo contrayendo las arterias y reduciendo el volumen de los llamados cornetes, unas estructuras que regulan el flujo del aire, así mejoran la permeabilidad nasal. Debido a esto se han observado algunos efectos adversos que no deberías pasar por alto, como taquicardias, dolores de cabeza, ansiedad, sudoración, insomnio o subida de la presión arterial.

Como estos fármacos generan tolerancia, y tienen un claro y probado efecto rebote, la congestión nasal se vuelve mayor ante un abuso del aerosol que, como te decíamos, puede llegar a generarte una rinitis crónica e incluso pasar a mayores necrosando estructuras nasales e incluso perforando el tabique nasal. No queremos llegar bajo ningún concepto este punto ¿verdad? Para ello modera su uso porque son más peligrosos de lo que aparentan.

¿Cómo descongestionar la nariz de manera natural?

Para ayudar a despejar tus fosas nasales de forma natural, como ayuda a tu spray nasal o como forma para reducir su consumo puedes hacer varias cosas. Beber mucho es uno de los mejores consejos que te podemos dar, bebe mucha agua, infusiones, caldos, zumos… si cuentan con vitamina C además contribuirán a reducir los síntomas del catarro o de la gripe.

No olvides recurrir a un humidificador para mantener el ambiente con unos óptimos niveles de humedad ya que la sequedad agrava el problema de la congestión nasal al resecarse la mucosa.

Trucos como dormir con varias almohadas para mantener la cabeza en alto facilita la respiración y será de gran ayuda a la hora de sentirte más cómoda y poder conciliar mejor el sueño.

Determinados aceites esenciales aplicados por vía tópica o en tu humidificador también van a contribuir a mejorar la congestión y a despejar la nariz, además de tratar la enfermedad que provoca ese síntoma. Aceites como ravintsara, eucalipto, menta o romero son buenas opciones para utilizar en caso de congestión nasal. Y, por supuesto, ¡no fumes!