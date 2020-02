28 feb 2020

Ya se ha puesto en marcha el rodaje de la quinta entrega de Indiana Jones, que tiene previsto estrenarse según su director, Steven Spielberg, en verano de 2021. Por eso su protagonista, Harrison Ford, se encuentra ya preparándose físicamente y "cuidando" (lo entrecomillamos porque lo está haciendo a su manera) su dieta para encarnar a este superhéroe que poco tiene que ver con los de Marvel. Sobre todo, porque se trata de uno más real, tanto dentro como fuera de la pantalla.

Y es que el caso del actor de 77 años es el ejemplo perfecto de que no todos los protagonistas de películas de acción deben someterse a una preparación física, ni a una dieta restrictiva. Así se lo contó el otro día a Ellen DeGeneres en su programa, cuando fue entrevistado por la presentadora, quien alabó su aspecto. Cuando le preguntó si estaba haciendo algo para mejorar su físico, Harrison Ford admitió que no: “La verdad es que no soy de los que se vuelven locos entrenando, solo hago un poco de ejercicio”, dijo. “Monto en bici y juego un poco al tenis”.

Cuando DeGeneres quiso saber qué aspectos había cambiado de su dieta, la respuesta fue bastante similar: “No he cambiado prácticamente nada”, admitió con su característico humor. “Como pescado y verduras, pero no tomo nada de lácteos ni carne. Es muy aburrido”.

Y el motivo de sus restricciones alimentarias ni siquiera se debe a que busque perder peso de cara al rodaje. “Simplemente me he cansado de comer carne, sé que consumirla no es bueno para el planeta y tampoco lo es para mi”, explicó cuando le preguntó por el motivo.

El actor es un arduo defensor del medio ambiente, de hecho, el discurso contra el cambio climático que pronunció en 2018, durante su participación en la Cumbre Mundial de Acción contra el Cambio Climático, se hizo viral. También sorprendió su participación en la jornada del pasado año, celebrada en Madrid, donde se mostró en contra de las políticas de Donald Trump y su incapacidad de tomar medidas.