La publicación de un desnudo integral por parte de Raquel Perera inició toda clase de comentarios. Un supuesto efecto de la luz hizo pensar a muchos que la ex mujer de Alejandro Sanz tenía vitíligo. Para zanjar el tema, días después Raquel negó padecer dicha enfermedad, pero sí confesó sufrir psoriasis. “No tengo vitíligo aunque si lo tuviera no pasaría nada, sí tengo psoriasis. Heridas de guerra visibles. Algún día éstas también se irán”. Con estas palabras, la psicóloga quería normalizar esta dolencia que sufren muchas personas en el mundo, y muchos famosos.

Kim Kardashian es otro de los rostros conocidos con psoriasis. Aunque durante años maquilló e intento esconder las marcas de su enfermedad, desde hace tiempo la socialité las muestra sin pudor y habla de ello. Kim confesó que creció viendo a su madre Kris Jenner padece esta enfermedad en el cuerpo y el cuero cabelludo. Ella, por su parte, ha mostrado marcas en varias partes del cuerpo, cara incluida, que le afectan desde los 25 años. Y es que, aunque siempre va maquillada en exceso, debajo de tanta capa existe otra realidad.

La psoriasis es una enfermedad de la piel que se caracteriza por unas lesiones rojas y escamosas bastante incómodas para quienes lo padecen. Aunque no tiene cura, sus síntomas pueden llegar a controlarse. Y si no, que se lo digan a Britney Spears. Aunque la princesa del pop no ha hablado públicamente sobre esta afección, lo cierto es que tampoco trata de esconderla. En varias ocasiones, Britney ha dejado ver unas lesiones en la zona de los tobillos que, según aseguran los expertos, es psoriasis.

Cara Delevingne también sabe lo que es sufrir esta enfermedad. Aunque lo ha confirmado públicamente, son muchas las ocasiones en las que hemos visto a la modelo luciendo marcas tanto en brazos como en piernas. Fotos en redes sociales, posados en alfombra roja o desfiles de moda, Cara no oculta que padece psoriasis.

Quien sí trató de ocultarlo durante años fue Cindy Lauper. Fue en 2017 cuando la veterana cantante confesó que la padecía desde 2010. Al parecer, en su caso, empezó en el cuerpo cabelludo y rápidamente se extendió por el resto del cuerpo a excepción de la cara. “Es sorprendente la cantidad de gente que la tiene y no habla al respecto” añadió la artista que quiso dar visibilidad a esta enfermedad.