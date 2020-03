3 mar 2020

Tenemos la operación bikini a la vuelta de la esquina y seguro que quieres quitarte de encima esos kilillos de más antes de la llegada del buen tiempo. Si no estás consiguiendo adelgazar con una dieta sana seguramente has pasado por alto ciertos elementos que tendrías que tener muy en cuenta para lucir palmito esta primavera. Adelgazarno siempre es tan fácil como comer menos y hacer más ejercicio, hay ciertos factores que impiden que pierdas peso más rápido y que tienes que conocer.





Las calorías de las bebidas cuentan

Los refrescos light, los zumos y batidos envasados, los cafés con azúcar o edulcorantes, las cañas, los mojitos, el cava o los gin tonics, parecen inofensivos porque no se mastican pero si que suman colorías en tu haber y no precisamente pocas. Evita, o minimiza. este tipo de bebidas y si tienes un evento o quedas con amigos o compañeros de trabajo opta por agua con gas con una rodaja de limón, infusiones o, si no estás a dieta estricta, una copa de vino tinto cargada de antioxidantes.

La trampa de las grasas

Desde hace décadas se asocia comer grasa con acumular grasa, afirmación que ya ha sido echada por tierra por muchos científicos y expertos en nutrición. Es verdad que consumir grasas saludables de forma excesiva va a llevar a un aumento en la ingesta calórica diaria por lo que habría que pensar en distribuir estas calorías de forma correcta y controlada en lugar de eliminar las grasas.

Si optas por tomar productos light a los que se les ha quitado buena parte de la grasa pero para aportarles sabor se les han añadido edulcorantes, azúcar, sodio o aditivos químicos, vas a estar comiendo peor y además te van a dar más hambre al poco tiempo. Destierra ese concepto de lo light y empieza a ser consciente de lo que comer optando por comida real y una dieta sana y equilibrada y por supuesto, no dejes de incluir grasas saludables en tu dieta como el aguacate, los frutos secos o el AOVE pero de forma moderada.

Comer fuera de casa a menudo

No cocinar en casa es uno de los factores protagonistas a la hora de no lograr perder peso. Si comes demasiado fuera de casa, por el mero hecho de que te lo dan todo hecho y puedes elegir entre diversos platos, te va a costar más lograr adelgazar por una cuestión de ingesta de calorías. Probablemente pidas postres y te permitas muchos más caprichos que si cocinas en casa.

Al cocinar puedes limitar las calorías del plato y además sabrás exactamente qué estás comiendo. Si tienes jornada partida apúntate al Batch Cooking o lo que es lo mismo, cocinar un día de la semana para comer saludable a lo largo del día y lleva tu tuppers healthy a la oficina todos los días. ¡No te olvides de llevar snacks saludables para picotear entre horas! Unos encurtidos, un puñado de frutos secos o fruta fresca o deshidratada son una buenísima solución para no pecar con alimentos poco sanos cuando el hambre acecha.

El estrés

Por mucho ejercicio que hagas y tengas una alimentación saludable si convives con el temido estrés puede ser que no obtengas los resultados que buscas con tu dieta. El estrés actúa a nivel hormonal liberando cortisol. Esta hormona lo que hace generalmente es aumentar los niveles de insulina ¿esto qué supone? Que tengas ataques de hambre incontrolables o que tengas una necesidad imperiosa de comer, y además comer peor, por culpa de la ansiedad. También se produce un descenso de oxidación de la grasa, mecanismo clave para la obtención de energía y por lo tanto se ralentizaría la pérdida de peso.

En estos casos practicar meditación, yoga, actividades que te ayuden a desconectar como cocinar, un buen baño, la pintura, la música… suelen contribuir a minimizar los niveles de estrés y de ansiedad. Piensa en positivo y crea esos rituales que te ayuden a relajarte después de una jornada intensa de trabajo.

El sueño y los ciclos circadianos

Estamos sobreexpuestas a las pantallas de los dispositivos móviles y a la luz artificial de éstos. Aunque puedan parecerte inofensivos un smartphone, una tablet o un portátil pueden ser los responsables de que estés ganando peso ¿por qué? Porque inhiben la producción de melatonina (hormona del sueño) no dejándote descansar correctamente, dificultando el sueño o provocando despertares nocturnos que hacen que tu descanso no sea reparador. Esto provoca también un desajuste en la producción de las hormonas del hambre y la saciedad, leptina y grelina, y hará que tengas ganas de comer mucho más al día siguiente ¿A qué ya no piensas que tu smartphone es tan inofensivo?

Para no alterar los ritmos circadianos, y dejar que tu cuerpo segregue melatonina de forma natural, apaga tus dispositivos electrónicos al menos dos horas antes de acostarte y acuéstate con la habitación a oscuras y con una temperatura no superior a 21 grados. Un buen descanso te ayudará a mantener los niveles hormonales regulados y a sentirte mejor y ya no será un factor de riesgo para aumentar de talla.