4 mar 2020

Antes de entrar en lo que este estudio arroja, conviene recordar que la verdadera clave para vivir más es gozar de una buena salud. Algo a lo que contribuye una alimentación saludable y la práctica de ejercicio. Y el alcohol no entra precisamente en esta ecuación. Por eso no hay que tomarse al pie de la letra esta investigación, sino verla más bien como una curiosidad. Dicho esto… no deja de ser interesante lo que los investigadores del Centro Médico de la Universidad de Maastricht han resaltado en un nuevo estudio.

Se trata de una investigación que ha durado más de 20 años, en la que se ha hecho un seguimiento de los hábitos de consumo de alcohol de 5.000 hombres y mujeres mayores. El resultado, publicado en el diario The Sun, sugiere que aquellos que bebieron de cinco a 15 gramos de alcohol diarios, tuvieron más posibilidades de llegar a los 90 años de edad.

Es decir: aquellos que bebieron con moderación vivieron más que los que abusaron del alcohol. Hasta ahí todo muy lógico. Pero lo importante de este dato es más bien la cantidad: 15 gramos equivaldrían más o menos a una copa pequeña de vino o media pinta de cerveza. Es decir, que este sería el tope máximo de lo que en teoría podríamos beber al día sin que afectase significativamente a nuestra salud.

Por otro lado, aquellos participantes del estudio que superaban los 15 gramos diarios de alcohol, terminaron sufriendo muertes prematuras. “Nuestros análisis muestran asociaciones positivas entre el consumo moderado de alcohol y la longevidad en hombres y mujeres”, ha explicado el Doctor van den Brandt, investigador principal, al diario. Pero también señala que no debemos olvidar que el alcohol es tóxico. “Los resultados de este estudio no deberían usarse como una motivación para empezar a beber”.