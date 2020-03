13 mar 2020

Compartir en google plus

Que no cunda el pánico. Hemos de ser responsables y comportarnos con civismo y empatía ya que la salud pública está en juego y necesita de la colaboración ciudadana más que nunca. Para lograr evitar que el número de contagios por coronavirus siga creciendo de manera descontrolada, además de las medidas que han adoptado el Gobierno y las Comunidades Autónomas, se recomienda a la población, sobre todo en las zonas más afectadas como Madrid, que permanezcan todo lo posible en sus domicilios posponiendo citas sociales y actividades fuera de casa. Ahora es cuando la ciudadanía puede demostrar que vamos todos a una y que es indispensable seguir estos consejos (basados en los consejos del CDC Centros para el control y la prevención de enfermedades) para proteger a la población y no saturar los hospitales, así que sigamos el movimiento instagramero #yomequedoencasa y vamos a preparar nuestro hogar creando un plan de acción ¿are you ready?





VER 7 FOTOS Siete geles desinfectantes para manos que no te dejarán la piel reseca

Planifica

Antes de hacer nada lo ideal es trazar un plan. Vamos a pasar el fin de semana en casa y salir lo justo así que vamos organizarnos para este nuevo escenario que se nos plantea que también puede tener sus pros.

Si tienes que teletrabajar hazte un horario y no te lo saltes, trabajar desde casa puede parecer muy tentador pero cualquier autónomo o freelance que tenga por costumbre hacerlo te puede dar muchos contras.

Haz compra pero no te vuelvas loca, los supermercados ni siquiera están cerrados en Italia, ten tu despensa con suficiente abastecimiento pero no hagas de tu cocina un almacén. Compartir es vivir y, mientras reponen en las grandes superficies, podemos dejar a nuestros vecinos sin elementos esenciales.

Vas a tener mucho tiempo para cocinar así que planifica tus comidas semanales en base a los alimentos que tengas en la nevera y despensa. Incluso puedes congelar elaboraciones de alimentos frescos para evitar tener que desechar comida.

Leer, hacer juegos en familia, ver un maratón de series, películas, hornear galletas… la vida casera tiene mucho encanto y tal vez sea un buen momento para parar y ver las cosas desde una perspectiva slow life.

Medidas preventivas

No perdamos de vista el objetivo, evitar la propagación del virus, por lo tanto hay que tomar una serie de medidas preventivas aún estando en casa, sobre todo si un miembro de la familia (o varios) tiene que salir de casa a trabajar o a realizar alguna gestión imprescindible.

Como recordatorio, cuando salgas de casa evita el contacto cercano con otras personas. Si te sientes enferma quédate en casa descansando salvo en casos graves que requieran atención médica en cuyo caso tendrías que ir a que te atendiera un médico. Si un miembro de la familia está enfermo pero no de gravedad lo mejor es que permanezca en una habitación separada.

Al estornudar o toser lo ideal es hacerlo en un pañuelo desechable o en el codo, inmediatamente después desecha el pañuelo y lávate las manos. Lavarse las manos frecuentemente es una de las recomendaciones que da el Ministerio de Sanidad y es la más importante. Hazlo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de ir al balo, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Si no tienes acceso al jabón en ese momento, usa desinfectante de manos con al menos un 60 % de alcohol. Sabemos que esto es muy difícil pero intenta no tocarte la cara.

Mantén la casa limpia y desinfectada

Ventilar, limpiar y desinfectar la casa es fundamental para mantener el hogar libre de virus y disminuir el riesgo de infección. Es importante limpiar primero y desinfectar después.

Limpia y desinfecta sobre todo las superficies que estén siendo tocadas de manera frecuente como los manillares de las puertas, los interruptores de la luz, el inodoro, los mandos a distancia, el teclado del ordenador, el móvil… Utiliza para ellos guantes desechables y lávate bien las manos inmediatamente después de quitártelos.

Limpia con detergente o jabón y agua las superficies de la casa y ventila a diario. Tanto si hay alguien enfermo en casa como si quieres realizar una desinfección a fondo según la OCU puedes utilizar lejía son perfumes y respetando la dosis recomendada. Mézclala con agua fría, nunca con agua caliente ya que el calor evapora el cloro y la función desinfectante del producto con él. También parece ser que el cloro es otra herramienta a tener en cuenta a la hora de desinfectar eficazmente el hogar.

En cuanto a las superficies porosas como las cortinas, alfombras, cojines… se recomienda lavarlos con agua tibia o caliente en la lavadora y dejarlos secar completamente. Con la ropa de cama, toallas, ropa… se haría de la misma manera en agua caliente. Si se trata de ropa que ha estado en contacto con una persona enferma de la familia utiliza guantes desechables y no sacudas la ropa para evitar que se disperse el virus por el aire. Lava toda esa ropa con agua caliente.

Ante todo mantén la calma, los servicios sanitarios están trabajando para que el problema se solucione lo antes posible, solo necesitan de la ayuda ciudadana para que todo vuelva a la normalidad. Nos quedamos en casa para ayudarles y para ayudar a los demás. Disfruta de tu hogar y de los tuyos pasando tiempo de calidad con ellos y dedicándote más tiempo a ti. Seguro que sabes sacarle el máximo partido a pasar unos días en casa. #yomequedoencasa ¿y tú?