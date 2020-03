16 mar 2020

La mayoría de la población, salvo casos excepcionales, está en cuarentena en su domicilio con el fin de frenar el avance del coronavirus. No por estar en casa hay que descuidar la alimentación y, aunque los supermercados y tiendas de alimentación sigan abiertos, deberíamos salir lo menos posible para evitar exponernos y exponer a los trabajadores de alimentación al contagio. Para ello hay que optimizar la lista de la compra ¡vamos a ello! Estos son los mejores alimentos para tener en casa en tiempos de coronavirus.





VER 6 FOTOS 6 películas que no deberías ver si estás en cuarentena por el coronavirus

Video: El abastecimeindo de productos de primera necesidad está garantizado unsplash

“Keep calm and” evita los ultraprocesados

En una situación de emergencia lo que se puede observar es “gente haciendo compras de forma compulsiva sin tener una idea de la cantidad de alimentos que deben comprar, ni de las fechas de caducidad o si son perecederos o no” explica Estefanía Ramo del IMEO (Instituto Médico de la Obesidad). Esto lo habrás podido ver estos días en los que la gente se llevaba carros y carros del supermercado con todo tipo de productos comprando de una forma compulsiva. Compras basadas en la previsión pero también desde el miedo y la ansiedad.

Lo ideal es realizar una lista de la compra con vistas a pasar un largo plazo sin salir del domicilio o haciéndolo lo menos posible y solamente en casos de necesidad. Los expertos recomiendan llenar la despensa con alimentos que tengan una vida útil amplia e imperecederos evitando comprar casi en exclusividad en productos ultraprocesados y congelados no saludables.

Rubén Bravo, portavoz de IMEO señala que “no hay que olvidar que muchos de estos productos utilizan altas cantidades de azúcar añadido, sal o grasas saturadas que son perjudiciales para la salud”. No vamos a echar por la borda la dieta saludable por estar en casa ¿verdad? “La recomendación principal sería hacer, para que no se nos olvide nada, una lista por grupos y, a partir de aquí ir clasificando los diferentes alimentos”, indican desde IMEO. Vamos a ver qué alimentos recomiendan para tener en casa en la cuarentena por coronavirus.

Tu despensa en la cuarentena

Según los expertos de IMEO esta lista de la compra con vistas a largo plazo debería incluir alimentos saludables pensando en las necesidades nutricionales de todos los miembros de la familia, ya sean niños, enfermos, adultos, ancianos… una vez tengas claro estas necesidades específicas para poder tener en cuenta cantidades tu lista de la compra debería contener estos alimentos:

Cereales y semillas. Duran muchísimo tiempo sin estropearse por lo que son una opción fantástica para mantener tu despensa durante muchos días. Harina, arroz, quinoa, pasta, copos de avena, semillas de sésamo… podrás tirar de ellos una larga temporada sin miedo a que se echen a perder y añadir tu ración de carbohidratos a tu dieta saludable. Puedes incluso hacer bizcochos, galletas, pan, porridge, gofres, guisos…

Legumbres. Tanto frescas como en conserva, incluso congeladas, son otra de las grandes bazas para tener alimentos que duren una larga temporada sin estropearse. Edamame, garbanzos, judías, guisantes, lentejas… vas a poder hacer unos platos deliciosos sin tener que cocinar los alimentos enseguida por miedo a que se estropeen.

Vegetales. Ten en cuenta que muchos vegetales tienen un corto tiempo de vida por lo que hay que cocinarlas muy rápido y no serían una buena idea para incluir en grandes cantidades en la despensa porque las tendrías que cocinar muy pronto. Si compras fresco puedes elegir verduras que aguanten más sin estropearse como por ejemplo la col, la lombarda, los ajos, las patatas, las cebollas o las zanahorias. Una opción perfecta son las conservas como el tomate triturado, los envases de judías verdes, alcachofas, menestra, purés de verduras envasados bajos en sal y sin azúcar, espárragos, remolacha…

Fruta. También tienen una vida corta por lo que podrás estar servida los primeros días de confinamiento pero después o sales a comprar, con mucho cuidado porque estarías exponiéndote al virus y exponiendo a los demás, o bien tienes en casa un plan b. Las conservas de fruta al natural, las mermeladas, compotas, zumos de fruta sin azúcar añadido, fruta deshidratada y fruta congelada son una buenísima opción para pasar la cuarentena sin que falten en tu dieta los nutrientes de la fruta.

Frutos secos. Una buena fuente de proteína vegetal y grasas saludables vas a conseguirla con los frutos secos que además se conservan perfectamente mucho tiempo. Elige frutos secos naturales y tuéstalos tú misma si se diera el caso. Pistachos, nueces, avellanas, almendras… te aportan una dosis de energía estupenda y pueden ser un snack estupendo a cualquier hora del día.

Carnes, pescados y mariscos. Vas a tener o bien que congelar productos frescos que adquieras en el supermercado o bien tener como solución los envasados. Como nuestros congeladores no son gigantescos a no ser que cuentes con arcones de congelado, lo ideal es congelar una parte de la carne, el pescado y el marisco que compres y que la restante sea de almacenamiento, es decir, envasada. Conservas de pescado (como atún, salmón o sardinas), marisco (almejas, navajas, berberechos o mejillones) y carne (como jamón serrano envasado al vacío o cecina).

Lácteos. Yogures esterilizados, leche en polvo y quesos pueden aguantar perfectamente tiempo, al igual que los bricks de leche, mira siempre la fecha de caducidad. Esto se extrapolaría perfectamente a las opciones veganas como leches vegetales y quesos veganos, estando pendiente de la fecha de caducidad no debería haber el menor problema.

Grasas y aliños. Tener un buen aceite de oliva en casa es casi imprescindible en cualquier hogar del mediterráneo así que ten una buena reserva de AOVE porque lo vas a utilizar muchísimo. También puedes tener otras opciones para hacer aliños como zumo de limón envasado, salsa de soja o vinagre.

Huevos. Los huevos son delicados pero pueden aguantar perfectamente en la nevera unas 3 semanas así que puedes tenerlos en cuenta para la cuarentena que además, como decían nuestras abuelas, teniendo huevos, aceite y patatas en la despensa no se pasa hambre en casa.

Dulces. No te lies a comprar chucherías y dulces porque hay vida después de la cuarentena. IMEO recomienda a ese respecto tener chocolate negro sin azúcar añadido, puro en polvo o al menos del 70 % para que puedas darte un capricho dulce y calmar la ansiedad sin perjudicar a tu salud y a tu figura. También los dátiles, con moderación, son una buenísima opción.

Cafés, tés y especias. Otros productos necesarios y que no se estropean fácilmente. Poder tomarte tu café o tu infusión es un lujo necesario y sobre todo cuando estás tele trabajando. Una taza calentita reconfortante te va a sentar fenomenal y es bueno tener esa opción a mano. Las especias también son perfectas para dar toques diferentes a tus platos. Apuesta por la cúrcuma, la pimienta negra, la canela, el comino… se conservan muy bien y son muy saludables.

Ánimo tanto si estás en casa como si no puedes quedarte, prepara tu despensa para estos días y no caigas en el desánimo. Todo esto pasará y no es necesario descuidar ni tu dieta ni tus buenos propósitos con la operación bikini. Distrae la mente, come saludable, mantente en contacto con tus seres queridos, haz ejercicio en casa y ten una despensa a prueba de coronavirus. Esto, afortunadamente, también pasará.