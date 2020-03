16 mar 2020

En primer lugar, si sospechas que te has contagiado de coronavirus (porque has estado cerca de alguien infectado), espera tranquilamente en cuarentena (recuerda que el 80% de la gente se cura sin problemas y eso que no hay tratamiento específico para el Covid 19) y quédate en una habitación de tu casa durante 15 días y mascarillas a ver si aparecen los síntomas.





¿Qué debo hacer si en la cuarentena me sube la fiebre y empiezo a toser?

Marián García (conocida como boticaria García) y la dra. Inés Lipperheide, médico de la UCI del Hospital Puerta del Hierro de Madrid, han compartido vía Twitter el manual de uso de esta enfermedad. El primer paso es tratarla como tratarías cualquier otra gripe: toma paracetamol, mucho líquido y descansa. Y, sobre todo, ni salgas de casa (y menos aún sin mascarilla) ni llames a urgencias (ni aparezcas por allí) para no colapsar el servicio si tus síntomas son leves o se controlan con descanso y paracetamol.

¿Cuándo hay que llamar a urgencias?

Cuando la tos y la fiebre van a peor y se agrava el cuadro con más síntomas como dificultad al respirar, diarrea o vómitos y un malestar considerable (ya sabes, el “dolor de huesos” que no te deja descansar ni aunque estés tumbada en la cama todo el día). En ese caso se impone una llamada a los servicios de urgencias habilitados por cada comunidad autónoma para gestionar el Covid 19. Para tu tranquilidad te aclaramos que este virus no te deja sin aliento de un minuto a otro, la fatiga es progresiva, no te vas a ahogar por esperar la respuesta. De todas formas, ante un empeoramiento de los síntomas y si no consiguieras contactar con los médicos, sí puedes acudir a urgencias con la mascarillas puesta.

¿Me van a hacer la prueba del coronavirus en el hospital?

No necesariamente, pero en vista de tus síntomas los médicos decidirán qué pruebas hacerte. Entre ellas puede estar una radiografía para comprobar cómo están tus pulmones y un análisis de sangre. Cuando tengan todos los resultados es posible que te manden a casa para hacerte el control por vía telefónica si consideran que estás viviendo la evolución normal del proceso gripal y explicándote las medidas de aislamiento que debes seguir. Si la cosa se complica, te dejarán en observación en el hospital.

Video: Medidas de higiene para el hogar del enfermo por coronavirus

¿Cómo realizo el aislamiento por coronavirus en casa?

Lo ideal es que tengas un baño y una habitación solo para ti que se pueda ventilar y que puedas cerrar. Tus platos, cubiertos y vasos se deben lavar aparte. Tu ropa depositarse en un cubo con tapa de las que se levantan presionando con el pie y lavarse aparte a temperatura alta. Para comunicarte con los demás, mejor usa el teléfono. Y tanto tú como los que cuidan de ti debéis lavaros las manos con frecuencia con agua y jabón.