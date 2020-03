17 mar 2020

Compartir en google plus

Quedarse en casa, lavarse las manos con agua y jabón y no tocarse la cara son tres de los pilares fundamentales de la prevención del contagio del coronavirus. Pero hay un objeto que usas a menudo, no lavas nunca y está en contacto con tu cara cada dos por tres: tu teléfono móvil. ¿Sabes cómo desinfectarlo para que esté tan a prueba de coronavirus como el resto de tu vida? Toma nota de estos pasos.





VER 7 FOTOS Siete cremas de manos que huelen bien y que hidratan la piel seca de lavarte las manos por el coronavirus

Si eres el feliz poseedor de un iPhone la firma de la manzana te da el visto bueno para que emplees sobre su pantalla toallitas desinfectantes siempre que sólo contengan un 70% de alcohol isopropílico. Por favor, revisa bien la composición de estas toallitas antes de ponerte a frotar porque si contienen agentes agresivos (como por ejemplo blanqueadores) pueden eliminar el recubrimiento oleofóbico (repelente del aceite) e hidrófobo (repelente del agua) de la pantalla.

Si no tienes a mano estas toallitas, no te preocupes. Puedes desinfectar cualquier móvil (iPhone o no) usando dos trapos de algodón o gamuzas (nunca papel de cocina, que puede dejar residuos que se introduzcan por los orificios del móvil) y un bol con agua tibia y jabón. Insistimos, agua y jabón. Nunca desinfectantes, alcohol puro, lejía diluida ni aerosoles desincrustantes. Agua y jabón y en dosis pequeñas, nada de sumergir el móvil por mucho que en la publicidad ponga que es sumergible. Ningún móvil ha sido testado en una palangana de agua con jabón, resiste la tentación de comprobar si el tuyo es capaz de sobrevivir a la experiencia.

No compartir tu teléfono móvil y desinfectarlo a diario son dos medidas de prevención de contagio del coronavirus. pinit

Una vez aclarado con qué hay que limpiar el móvil, lávate tus propias manos, quítale la funda al móvil y lávala también con agua y jabón prestando atención a que esté bien seca antes de volver a colocarla. En cuanto al móvil en sí, el secreto del éxito está en mojar uno de los trapos y escurrirlo bien antes de frotar el móvil con él sin ejercer demasiada presión y después secarlo con el otro trapo, de nuevo, sin pasarte apretando para evitar rayar la pantalla.

Video: Medidas de higiene para el hogar del enfermo por coronavirus

Las zonas como la entrada de auriculares o la del cargador también puedes limpiarlas con un bastoncillo de algodón humedecido (que no empapado, insistimos, porque si una sola gota de agua con jabón entra, despídete de tu contacto con el mundo exterior y tu cuenta de Instagram).

Pero además de limpiarlo a menudo hay otras indicaciones que te pueden ayudar a que tu móvil supere el coronavirus en tan buenas condiciones como tú. La primera es que siempre que lo desinfectes esté apagado, la segunda que le pongas un cristal templado de protección (que es aún más sencillo de desinfectar que la propia pantalla) y la tercera es que no lo compartas… por si los gérmenes.