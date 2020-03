18 mar 2020

Según los expertos, cada español ganará de media entre 3 y 5 kg durante el periodo de aislamiento pero si seguimos una serie de pautas nutricionales y realizamos la actividad física diaria necesaria seguro que logramos reducir esas cifras.





Con el movimiento #quedateencasa son muchos los famosos, influencers y personajes públicos que están compartiendo en sus redes sociales a qué dedican parte de su tiempo durante este obligado 'encierro': hacer actividad física, yoga, manualidades, pintura, cocinar recetas saludables... y es que una buena forma de mantener nuestro peso y nuestra figura durante estos días son los alimentos y comidas diuréticas. Algo que sabe muy bien Nuria Roca que durante estos días de "locura transitoria", tal y como ella lo ha definido, compartía la receta de una sopa diurética que ella suele tomar.

Es normal sentirnos hinchadas a todas horas, la falta de movimiento y los picoteos y comidas en exceso (la mayoría por aburrimiento) pueden provocar retención de líquidos. Pero existen ciertos alimentos que tienen propiedades antiinflamatorias y que nos pueden ayudar a depurar nuestro organismo: la alcachofa, el limón, la cúrcuma, la piña...

La receta que comparte la presentadora de su sopa diuréticas diurética favorita puede ser una buena opción para ayudarnos en nuestro objetivo de deshincharnos.

La receta

"Para todos los que me preguntáis por la receta es una crema de verduras que está bastante mala por no decir malísima pero que es muy diurética si te la tomas por la noche...

- 1 coliflor

- 6 tomates pelados

- 6 cebollas

- 2 pimientos verdes grandes

- 1 o 2 ramas de apio

- Agua, un poco de sal, 15’ en la olla o 40’ en la cazuela y a pasarla por la batidora...

Yo la dejo en la nevera para unos días y la que me sobra la congelo en botecitos para tener siempre a mano. Podéis hacerla con la mitad de ingredientes para probar primero porque sale mucha cantidad. Me la descubrió en su momento Cristina Tárrega y me funciona muy bien."