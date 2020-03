20 mar 2020

Las recomendaciones de la OMS para prevenir el contagio del coronavirus son las mismas desde hace meses: mantener la distancia social, estornudar en el hueco del brazo o sobre un pañuelo de papel desechable, desinfectar las superficies comunes con agua y lejía, evitar en la medida de lo posible tocarse la cara y lavarse las manos de forma frecuente con agua y jabón. Y hasta ahí. Pero en menos de un día una nueva idea para prevenir la infección se ha hecho tan viral como el coronavirus: usar la mano no dominante en espacios públicos.





El mensaje se ha difundido con indicaciones sobre cuándo usar esta mano: al abrir y cerrar picaportes, al abrir o pulsar los botones en un trasporte público, en los cuartos de baño compartidos... y un largo listado más de situaciones.

Usando la mano que no solemos emplear para estas acciones, se supone, que tenemos menos posibilidades de tocarnos la cara después lo que previen que la mano que se ha "contaminado" de coronavirus acceda a nuestras zonas vulnerables: ojos, nariz y boca. Y para darle aún más énfasis en lo bueno de este sistema, todos esos mensajes aseguraban que esta medida la usó el Gobierno de Corea para frenar la expansión del coronavirus en el país asiático. Pues bien, analizándolo científicamente ¿sirve este esfuerzo de usar la mano contraria para algo?

La respuesta sencilla que dan todos los expertos es corta: no. Tocarse la cara es un movimiento inconsciente, un automatismo imposible de controlar, no te das cuenta ni de cuántas veces te la tocas (ya te lo decimos nosotros: 23 veces cada hora), ni con cual de las dos manos lo haces. Además, usar solo una mano cuando estemos en espacios públicos o vayamos a abrir una puerta o ventana no es garantía de nada: no podemos saber con anterioridad qué superficies están contaminadas por coronavirus y cuáles no ni podemos evitar que la mano que hemos usado toque sin querer a la otra.

En resumen, esta medida ni se aplicó en Corea ni ha demostrado de forma científica ninguna capacidad de proteger de nada. Pero hay otras que sí lo han hecho: mantener la distancia social, estornudar o toser en el antebrazo, desinfectar las superficies comunes y lavarse las manos a menudo con agua y jabón. Por favor, úsalas.