27 mar 2020

De todos los bulos que se están extendiendo sobre coronavirus (desde beber agua cada cuarto de hora a atiborrarse de vitamina C) y posibles tratamientos para tratar los síntomas del Covid-19, el más “natural” es el de las infusiones de artemisa. Pero vayamos por partes, ¿sirven las infusiones de alguna planta medicinal de algo contra el coronavirus? Respuesta corta, no. ¿Sirven de algo las infusiones de artemisa (artemisia annua) contra el Covid-19? Pues tampoco. ¿Pero por qué ha sido esta planta medicinal la que ha llamado más la atención de los creadores de bulos? Por varios factores.





La artemisa posee distintos componentes activos que resultan interesantes para la investigación médica, pero el más conocido es la artemisinina. El uso de la artemisinina contra la malaria le valió a Youyou Tu ganar el premio Nobel de Medicina porque descubrió que este compuesto es capaz de reducir las tasas de mortalidad en los pacientes con malaria. Actualmente la artemisinina se emplea en todos los lugares en los que la malaria es un mal común. Cuando se usa como terapia combinada, se calcula que puede llegar a reducir la mortalidad en los pacientes en más de un 20% (un 30% en niños). Solo en África, esto significa salvar más de 100.000 vidas cada año.

Además de su impacto contra la malaria, la artemisinina y algunos compuestos obtenidos a partir de ella se están investigando actualmente en otro tipo de enfermedades (como el cáncer) y como posible tratamiento antiviral contra los virus que provocan la hepatitis B y C. Pero nadie está investigando su efecto con la familia de los coronavirus y, de hecho, incluso las investigaciones iniciadas contra la hepatitis están en una fase experimental.

Resumiendo: nadie ha probado la efectividad de la artemisinina contra el coronavirus (y aunque fuera eficaz difícilmente conseguirías aislar este compuesto en la cocina de tu casa haciendo infusiones) y, de hecho, aún no se ha demostrado en ninguna prueba de laboratorio que sea eficaz contra ningún virus (sea del tipo que sea). Por lo tanto, no, las infusiones de artemisa no sirven como tratamiento del coronavirus.

Y por si aún te queda la duda, las infusiones de artemisa tampoco ayudan a prevenir el contagio ni refuerzan tus defensas porque sean ricas en vitamina C. Ya te contamos que la vitamina C solo previene el constipado en algunas personas muy concretas y que de poco sirve para prevenir contagios. Lo que sí previene que te contagies del coronavirus son las medidas que aconsejan las autoridades sanitarias: quédate en casa, lávate las manos a menudo con agua y jabón, no te toques la cara y mantén la distancia social si tienes que ir a la calle a comprar o a la farmacia. Y si tomas artemisa, que sea porque te gusta como sabe.