31 mar 2020

La lista de bulos sobre la crisis del coronavirus es tan larga e inabarcable que los medios que luchan contra este tipo de informaciones no dan a basto: desde los que afirman que la vitamina C es la solución al contagio a los que buscan protección en infusiones de plantas medicinales como la artemisa. Algunas de estas informaciones son bien intencionadas, otras incompletas y las últimas directamente falsas, a veces es difícil saber qué es verdad y qué es mentira entre tanto ruido. Los expertos en verificación de información nos aconsejan no tomar en serio ninguna noticia que no provenga de una fuente competente debidamente identificada (una amiga de una amiga que es médico, sin decir qué médico es ni de qué hospital, no es una fuente verificada, por cierto). Pero por si todavía dudas, consulta este listado de bulos que se han ido publicando sobre coronavirus… y que son completamente falsos.





Ni beber mucha agua ni hacer gárgaras (da igual si es con colutorio o agua tibia y sal o vinagre) previenen la infección por coronavirus

Posiblemente hayas visto por Twitter una información que dice que antes de llegar a los pulmones, el coronavirus “permanece en la garganta durante cuatro días y en este momento la persona comienza a toser y a tener dolores de garganta. Si bebe mucha agua y hace gárgaras con agua tibia y sal o vinagre elimina el virus”.

Esta variante de la prevención con gárgaras y los traguitos de agua ha tenido tantos adeptos que la propia OMS ha tenido que desmentir que sirva para algo, porque no, no sirve para absolutamente para nada. Lo que sí sirve es lavarse las manos con agua y jabón a menudo y mantener la distancia social.

No, no te vas a contagiar del coronavirus por aplaudir en el balcón

Uno de los bulos más extendidos estos días habla de que los médicos chinos que acudieron a Italia advirtieron que la clave del contagio italiano está en que la gente se infectó al salir a cantar y aplaudir en los balcones. Pues bien, los médicos chinos no dijeron tal cosa. El riesgo de contagiarse de coronavirus porque tu vecino de arriba cante a pleno pulmón en el balcón mientras tú aplaudes una planta más abajo es tan remoto que con lavarte las manos después de aplaudir queda casi anulado. Y si tienes síntomas y quieres aplaudir, hazlo, en solitario y con mascarillas.

El ibuprofeno no agrava el coronavirus (pero es mejor usar paracetamol)

El Ministro de Sanidad francés afirmó que no había que tomar ibuprofeno porque empeoraba la infección por coronavirus y desde ese momento se siguen desmintiendo sus palabras. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) tuvo que salir al paso de esta información afirmando que “no existe ningún dato actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección por COVID-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos (AINES)” y que los pacientes que estén en tratamiento crónico con estos fármacos no deben interrumpirlos.

Contra la fiebre del coranavirus mejor paracetamol que ibuprofeno (como contra la fiebre de la gripe).

Además, un estudio reciente realizado por el King's College de Londres (Reino Unido) ha sido incapaz de encontrar pruebas ni a favor ni en contra de que el uso de AINES agraven la situación de pacientes con coronavirus. No obstante, las guías de recomendación de la OMS y del Ministerio de Sanidad afirman que la primera alternativa para tratar la fiebre del coronavirus es el paracetamol (como se recomienda en otras enfermedades que cursan con fiebre como la gripe y porque tiene menos efectos gastrointestinales).

El coronavirus no se transmite por el aire

Una publicación en el The New England Journal Medicine insinuaba que el coronavirus podría aguantar hasta 3 horas en el aire… y cundió la alarma. La OMS se ha encargado de desmentir esta afirmación. No se ha podido demostrar que el coronavirus se transmita por el aire, sin embargo lo que sí se ha comprobado es lo que se ha estado diciendo hasta ahora: que se contagia de una persona a otra a través de las pequeñas gotículas que alguien infectado puede expulsar al toser o estornudar cuando esas pequeñas gotas llegan a las vías respiratorias de terceros. Por eso es tan importante taparse la boca al toser y estornudar y mantener la distancia social de un metro y medio.

En cuanto a la carta publicada en The New England Journal Medicine la OMS afirma que el experimento en cuestión se desarrolló en un laboratorio sin tener en cuenta las condiciones reales del contagio (la temperatura y la humedad ambiental, el viento. la distancia…) y que tras el análisis de 75.465 casos de Covid-19 en China no se registró ninguna transmisión aérea.

Te puedes contagiar de coronavirus porque te han tosido en el pelo

Existen muchos bulos sobre uso de cremas, maquillaje y pelo entorno al coronavirus. Los CDC recomendaron a los sanitarios varones que se afeitaran como medida de prevención de contagio y la imaginación se disparó de la forma más creativa. La recomendación iba más encaminada a que las mascarillas protectoras ajustaran adecuadamente que a evitar que el coronavirus se “pegara” en los pelos de la barba y de ahí pasaran a contagiar a otra persona.

Esta es la circular sobre vello facial que recomiendan los CDc a los sanitarios. No permiten ni el bigote Fu Manchú ni el de Dalí... qué lástima, ¿no?

Pero como el miedo es libre la asociación pelo/coronavirus quedó registrada en muchos grupos de whatsapp. ¿Es cierto? Como explica en Sonia Zúñiga, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CNB-CSIC) en este artículo de Maldita.es es cierto que el virus podría permanecer en el cabello, “pero no es la mejor superficie para que este sobreviva”. Además, para que se produjera contagio, alguien nos tendría que toser cerca en el pelo, dejarlo lleno de goterones (para que hubiese carga viral importante) y nosotros tendríamos que llevarnos esa zona del pelo a la nariz o la boca… Una situación poco probable.