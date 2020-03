31 mar 2020

No es algo tan nimio, el dress code influye directamente en nuestra vida a muchos niveles, y no solo para rendir más o menos en el trabajo, también el efecto pijama se traslada a otras capas de tu vida y no precisamente para bien. Estas son las consecuencias del efecto pijama que deberías evitar poniendo atención a tu código de vestimenta diario durante la cuarentena por coronavirus.

Acabar√°s m√°s tarde tu jornada laboral

Establecer una rutina es important√≠simo, tanto para lograr una buena higiene mental como para delimitar el espacio que ocupan tus actividades diarias. El pijama es una prenda que generalmente se asocia con el descanso, con un momento de desconexi√≥n y calma e incluso de ocio, por lo que mantener ese ‚Äúdress code‚ÄĚ al ponerte a trabajar desde casa por la ma√Īana va a hacer muy dif√≠cil entrar en el modo trabajo.

No solo te va a costar m√°s empezar a trabajar, tambi√©n tu jornada se va a alargar m√°s a causa de esa falta de l√≠mites en tus actividades rutinarias. Seg√ļn explica el psic√≥logo Hugo Onaindia del centro de psicolog√≠a Equilibria ‚Äúintentar que esto no suceda pasa por un compromiso con los horarios y sobre todo con las nuevas rutinas, es buena idea tener actividades como una ducha, vestirse o hacer un poco de deporte en casa para ayudarte a hacer la transici√≥n del modo ‚Äútrabajo‚ÄĚ al modo ‚ÄĚocio‚ÄĚ o viceversa‚ÄĚ.

Por tanto buscar esas transiciones entre actividades te va a facilitar mucho el d√≠a a d√≠a, ponerse y quitarse el pijama es parte de estas transiciones que te sirven para pasar de una actividad a otra de una forma m√°s delimitada. ‚ÄúLa b√ļsqueda de contacto social despu√©s de la jornada puede ayudar a hacer la transici√≥n a la rutina de noche, una llamada a la familia o alg√ļn amigo siempre es buena idea‚ÄĚ a√Īade Onaindia.

Se resentir√° tu autoestima

Te habr√° pasado m√°s de una vez y m√°s de dos, verte desali√Īada, con el pelo desarreglado, en pijama durante d√≠as y sin cuidar de tu imagen personal afecta directamente a tu estado de √°nimo y, por ende, a tu autoestima. Nuestro consejo por supuesto es que salgas del modo pijama y lo relegues como mucho a los fines de semana, cuando tu actividad va a ser m√°s tranquila y ociosa, y el resto de la semana te vistas a tu gusto, incluso puedes maquillarte un poco o peinarte para verte mejor y as√≠ mejorar tu √°nimo que estos d√≠as puede ser que sea m√°s fr√°gil por la situaci√≥n que nos est√° tocando vivir en el pa√≠s.

El psic√≥logo Hugo Onaindia explica que ‚Äúseguir manteniendo tu productividad laboral mantendr√° tu autoestima alta, pero no consideres el trabajo como √ļnica fuente de autoestima, verte bien y disfrutar del presente con los tuyos, haciendo mas fuerte ese v√≠nculo, es muy importante.‚ÄĚ Un motivo m√°s que suficiente para aparcar el pijama hasta la hora de acostarte.

El tiempo pasar√° (indefectiblemente) m√°s despacio

En este punto volvemos a hablar de la importancia que tiene establecer rutinas delimitando actividades. Si no lo haces te arriesgas a que todos tus días sean muy parecidos y esto hace que el tiempo parezca que transcurre más despacio.

En situaciones que requieren de mucha atenci√≥n o estresantes, nuestro cerebro se acelera, sin embargo en los momentos de ocio y calma la percepci√≥n del tiempo es m√°s lenta. ¬ŅNo te parec√≠an tus veranos eternos en la infancia?.

Si a la ausencia de luz natural en el confinamiento le sumas el efecto de pijama al no delimitar los espacios de actividades diarias (con la consiguiente dificultar para entrar en el modo trabajo que coment√°bamos antes), el fluir de los d√≠as parecer√° m√°s lento y esto adem√°s repercutir√° en tu estado de √°nimo. ‚ÄúCuando fluyes el tiempo pasa volando mientras que si te implicas en actividades poco exigentes al principio te crear√°n una satisfacci√≥n inmediata pero al poco tiempo te aburrir√°s y te bajara el √°nimo‚ÄĚ explica Onaindia.

Invita a procrastrinar y a la apatía

Vale, el pijama es muy c√≥modo, pero ya te hemos contado que al ser una prenda que se asocia con el descanso, la calma y la tranquilidad te va a costar m√°s trabajo entrar en ‚Äúmodo on‚ÄĚ. Estar calentita con tu pijama invita a la apat√≠a y a procrastinar. Es mucho m√°s f√°cil dejarse llevar por el pecado capital de la pereza estando en pijama y sin acicalar que si te has duchado, te has vestido (aunque sea con ropa c√≥moda) y maquillado ligeramente.

Hugo Onandia nos ofrece un apunte a este respecto, ‚Äúes normal una bajada en tu tono vital en estos momentos pero esto no debe hacer que procrastines. Estos niveles de incertidumbre tienen que impulsarte a controlar lo que t√ļ puedes controlar, pon atenci√≥n plena en tu presente, a tu d√≠a a d√≠a en la cuarentena‚ÄĚ. Por lo tanto aplica el mindfulness en tus d√≠as, acoge aquello que te haga sentir bien como una ducha caliente, un rojo de labios o una copa de vino mientras cocinas, verte bien y sentirte bien en el d√≠a a d√≠a es fundamental para que te sientas m√°s animada y seas m√°s productiva.

Aumentar√°s de talla

Los pijamas suelen ser prendas sueltas, c√≥modas, que dan de s√≠ f√°cilmente. No aprietan y son muy confortables, pero no dejan que seas consciente de tu figura ya que no suelen ce√Īirse al cuerpo o no son prendas que aprietan cuando subes de talla como puede pasar con unos vaqueros. Por este motivo te va a ser m√°s dif√≠cil darte cuenta de que est√°s cogiendo peso y tardar√°s m√°s en ponerle remedio.

Otra raz√≥n por la que sufres el riesgo de aumentar de talla es que en pijama est√°s en modo descanso, en modo ocio, en modo peli y mantita, en modo snacks, ese es un peligroso modo ‚Äútodo vale‚ÄĚ que est√° bien por un d√≠a, por ejemplo un d√≠a del fin de semana, pero que si se hace algo habitual en tu vida te va a hacer comer de m√°s. En estos momentos de incertidumbre la ansiedad puede ser ya suficiente motivo para visitar m√°s veces de lo debido la nevera por lo que ser√° mejor que no a√Īadas m√°s elementos que puedan hacer tambalearse tu dieta saludable.

Hay un mont√≥n de ropa c√≥moda que es perfecta para estar en casa sin necesidad de andar todo el d√≠a en pijama. Relega la ‚Äúropa de noche‚ÄĚ para el momento de acostarte y traza un plan diario delimitando actividades y, por supuesto, para subir tu nivel de bienestar y dar paso a una eficiente rutina semanal, una buena higiene, vestirse y arreglarse un poco para verte mejor son claves. ¬°√Ānimo!