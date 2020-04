6 abr 2020 mujerhoy

La retahíla de síntomas que provoca el coronavirus es cada vez más larga: desde la fiebre y las tos de los inicios a la pérdida del gusto y el olfato que nos puede hacer sospechar que estamos contagiados. Ahora, con los datos en la mano, el Ministerio de Sanidad en la mano, ya podemos saber cuáles son los síntomas del coronavirus más comunes en España (después de haber analizado los datos de el 55.924 positivos): fiebre (87,9%), tos seca (67,7%), astenia (38,1%), expectoración (33,4%), sensación de falta de aire (18,6 %), dolor de garganta (13,9%), dolor de cabeza (13,6%), dolor en las articulaciones o los músculos (14,8%), escalofríos (11,4%), náuseas o vómitos (5,0%), congestión nasal (4,8%), diarrea (3,7%) y conjuntivitis (0,8%).





Parece, por lo tanto, que la fiebre es el principal síntoma que nos tiene que hacer sospechar que nos hemos infectado por el coronavirus… ¿pero acaso no hay otras enfermedades con síntomas parecidos que cursan con fiebre y enfermos de coronavirus sin fiebre pero con otros síntomas? Para aclarar conceptos desde la Sociedad Española de alergología e Inmunología Clínica han divulgado un cuadro resumen de síntomas de las tres dolencias para tenerlo a mano en estos momentos. Toma nota.

Síntomas de alergia estacional

Los síntomas de la rinitis alérgica son fundamentalmente de picor nasal, muchas veces asociado a picor de ojos, estornudos repetidos, destilación nasal acuosa y, congestión nasal de instrucción más o menos brusca.

Lo que nos debe hacer sospechar que es alergia, sobre todo si es debida a pólenes, es que los síntomas se recrudecerán cuando el paciente esté al aire libre y, mejorarán notablemente, cuando permanezca en sitios cerrados.

Además, los síntomas de la rinitis alérgica suelen remitir con cierta rapidez tras la toma de antihistamínicos tópicos u orales. La presencia de fiebre es nula, salvo que se complique con sinusitis aguda.

En el asma, algunos síntomas aislados pueden ser la tos seca y la dificultad para respirar, algo que podría confundirse con los síntomas iniciales de la infección por coronavirus, si bien en el asma tampoco tiene por qué haber fiebre. En esta misma línea, los síntomas del asma suelen revertir fácilmente con el uso del broncodilatador de rescate (salbutamol o terbutalina).

Síntomas de resfriado

Los síntomas pueden iniciarse como los de una rinitis: con congestión nasal, agüilla nasal y, a veces, estornudos. En general, van aumentando en intensidad en el espacio de 1 a 3 días y el moco evoluciona a espeso, verdoso-amarillento. Se va resolviendo progresivamente en el espacio de 3-4 días más, por lo cual, en más o menos 6-7 días estaría resuelto si no se complicase con sinusitis. Si no es un catarro más intenso no suele haber fiebre alta. Puede aparecer febrícula y acompañarse de algo de malestar general.

Síntomas de infección por coronavirus

Los datos han demostrado que la sintomatología puede ser leve (similar al de un catarro leve) y más habitualmente con síntomas similares a los de una gripe: fiebre de moderada a intensa, malestar general y abatimiento, tos habitualmente seca, y puede asociar flemas y dificultad para respirar. Los síntomas son progresivos, y desde el inicio de su presentación ya suele asociar la sensación de malestar general, como cuando empezamos con una gripe.